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Погода готує сюрприз для жителів Києва: коли чекати на зміни

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5 липня, 15:11
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Синоптики дали невтішний прогноз для жителів столиці
Синоптики попередили про дощі в Києві
Синоптики попередили про дощі в Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 6 липня, у Києві очікується ускладнення погодніх умов. Синоптики прогнозують грозу та сильні пориви вітру. В окремих районах очікується град.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Фахівці рекомендують під час грози закривати вікна, триматися подалі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поряд з ними машини.

Водночас вночі опадів не очікується. Вдень помірний, по області місцями значний дощ та гроза.

Температура по області вночі становитиме 19-24 градуси, а вдень 29-34 градуси. У Києві вночі близько 20 градусів, а вдень 31-33 градуси.

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Дивовижне природне явище змусило киян запанікувати

Увечері, 28 червня, мешканців столиці України налякали гучні звуки. Небо миготіло червоним, а в Мережі навіть писали про "прильоти".

Однак насправді це виявилися не вибухи та чергові обстріли з боку російських окупантів, а грім і блискавка. Киян закликали не боятися гучних звуків.

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Нагадаємо, у селі Демидів, що на Київщині, через удар блискавки було пошкоджено міст через річку Ірпінь.

Раніше ми писали, що нещодавно в Одесі вулиці перетворилися на річки, а моторошний грім нагадував вибухи.

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