Погода погіршується з кожним вдень: у Києві знову йтиме сніг (карта)

Протягом дня у столиці буде холодно

Разом зі снігом у Києві буде вітряно/Колаж: Сьогодні

У понеділок, 6 грудня, у Києві прогнозують мокру погоду. Окрім того, очікуються пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У столиці України прогнозують мокрий сніг із дощем. Стовпчики термометрів будуть коливатися від +1 до +3 градусів. Вітер — південно-східний, 5-10 м/с.

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягав 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

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