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Погода в Буковелі буде хмарною та морозною – прогноз

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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27 січня, 19:00
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Синоптики опублікували свіжий прогноз погоди на 28 січня у Буковелі
Ясної погоди у Буковелі поки що не буде
Ясної погоди у Буковелі поки що не буде / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Буковелі завтра, 28 січня, до самого вечора буде хмарною. Протягом усього дня варто очікувати від -7 до -4 градусів.

Про це пише sinoptik.

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Хмарна погода в Буковелі протримається весь день. Вночі буде сніг, який вранці вщухне. Вдень на якийсь час опади припиняться, а ввечері може знову піти невеликий сніг.

Температура повітря вночі триматиметься на рівні -8 градусів. Вітер південно-західний із поривами до 6.0 м/с.

Народний прогноз погоди

27 січня відзначається пам'ять преподобних Ісаї, Сави, Мойсея. За старих часів помітили, якщо в ніч на 27 січня на небі багато зірок, то незабаром буде тепло і сніжно, а якщо ж зірок небагато, то буде негода і завірюха. Білі хмари цього дня обіцяли мороз. Якщо вранці ворона розкаркалася, то варто чекати хуртовину. А якщо півні зранку закричали у морозний день, то холод скоро відступить.

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Як поводитися в горах

Важливо знати кілька правил, як правильно поводитися в горах. Потрібно записати номери телефонів рятувальних служб перед походом у гори взимку, коли погодні умови можуть різко змінюватися.

У гори бажано йти групою від трьох і більше осіб. Адже якщо йде троє, і одному стає погано або травмується, то більше людей зможуть допомогти.

Також є міф про те, що коли хтось заблукав у горах, то сходити вниз треба вздовж потоку води. Це недопустимо. Насправді спуск вниз уздовж гірської річки в диких місцях загрожує небезпечними наслідками.

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Від потоку гірської річки треба триматися на відстані, лише чуючи його поруч. Спускатися потрібно стежкою, а не прямо вздовж гірської ущелини.

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