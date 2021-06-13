Погода в Києві зіпсується – синоптики попередили про грозу

Дощі знову повертаються в Україну. Сьогодні в столиці з самого ранку сонячно, але така погода може бути недовго – киян чекає дощ з грозою, так що готуємо парасольки.
Про це свідчить карта Укргідрометцентру.
Сьогодні у всій Київській області, в тому числі і самій столиці, очікується дощ з грозою.
Також синоптики дали зрозуміти, що літньої спеки не буде – температура повітря становитиме комфортні 20-22 градуси.
Як повідомляли новини "Сьогодні", у суботу в Одесі злива затопила місто. Ливнівки не впоралися з таким навантаженням, через що затопило кілька центральних вулиць в центрі міста. Серед них Балківська, Середньофонтанська, Приморська і Мельницька. Автомобілі практично тонули в калюжах, а на Середньофонтанській текли потоки води.
Нещодавно в Дніпрі вулиці перетворилися на річки, в маршрутках протікали дахи. Негода наробила чимало лиха в місті, автомобілі насилу пересувалися через глибокі калюжі, а містяни влаштували розваги на воді.