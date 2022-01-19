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Погодні "гойдалки": чого чекати українцям до кінця тижня – прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 16:00
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Синоптики розповіли, яку погоду чекати у країні до кінця цього тижня – новий прогноз
Опади в країні йтимуть до кінця тижня/Колаж "Сьогодні"
Опади в країні йтимуть до кінця тижня/Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні найближчими стане холодніше. За кілька днів температура повітря опуститься на кілька градусів, а через це на дорогах та тротуарах буде ожеледиця. Також до кінця тижня у країні буде снігова погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Завтра, 20 січня, на заході країни прогнозується від -1 до +2 градусів. Також синоптики обіцяють мокрий сніг через плюсову температуру та хмарну погоду. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від -5 градусів до -1 градусу. Протягом усього дня буде сонячно.

У північних регіонах – від -1 до +3 градусів. На півдні України буде найтепліше. Там очікується від +3 до +7 градусів. Також до самого вечора у цій частині країни буде безхмарно.

Погода в Україні на 20 січня. Скрін: Укргідрометцентр
Погода в Україні на 20 січня. Скрін: Укргідрометцентр

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21 січня на заході України температура повітря буде від -3 до -1 градуса. Також цілий день у цій частині країни йтиме сніг. На сході буде трохи тепліше. Там стовпчики термометрів коливатимуться від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, а вдень буде мокрий сніг.

У північних регіонах – від -3 до -1 градуса. Також уночі та вдень синоптики обіцяють мокрий сніг. На півдні очікується від +2 до +5 градусів. Також цього дня очікується дощ.

Погода в Україні на 21 січня. Скрін: Укргідрометцентр
Погода в Україні на 21 січня. Скрін: Укргідрометцентр

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У суботу, 22 січня, на заході країни стане ще холодніше. Там прогнозується від -4 до -2 градусів, а також знову сніг, який йтиметься вдень і вночі. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від -6 градусів до -4. Тут синоптики обіцяють сонячну погоду.

У північних регіонах – від -4 до -2 градусів та без опадів. На півдні України температура повітря також опуститься. Стовпчики термометрів покажуть від -1 до +1 градуса.

Погода в Україні на 22 січня. Скрін: Укргідрометцентр
Погода в Україні на 22 січня. Скрін: Укргідрометцентр

23 січня буде хмарно по всій Україні. На заході прогнозується від -4 до -2 градусів. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від -6 до -4 градусів.

У північних регіонах – від -4 до -2 градусів. На півдні очікується від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

Незначних опадів цього дня варто чекати на заході, сході та півдні.

Погода в Україні на 23 січня. Скрін: Укргідрометцентр
Погода в Україні на 23 січня. Скрін: Укргідрометцентр

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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