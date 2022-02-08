Погодні гойдалки: чого чекати завтра у Києві – прогноз

Швидкість вітру цього дня досягне максимум 13 м/с

У столиці буде плюсова температура, але сніжно. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода у Києві, 9 лютого, буде похмурою та з опадами. Синоптики прогнозують мокрий сніг, але вдень буде плюсова температура повітря.

Про це повідомляє Gismeteo.

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9 лютого у столиці пройде похмуро та з опадами у вигляді мокрого снігу.

Температура повітря вночі становитиме -2 градуси, а ось вдень очікується 5 градусів тепла.

Швидкість вітру цього дня досягне максимуму 13 м/с.

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Погода у Києві 9 лютого. Скріншот

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.