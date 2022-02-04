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Погризли бобри? Ми дізналися, чому на Оболонському острові Києва масово вирубали дерева

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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4 лютого, 13:24
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Жителі Оболоні часто приходять гуляти з дітьми на цей острів
У столиці знищують дерева на острові. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці знищують дерева на острові. Фото: колаж "Сьогодні"

У соціальних мережах обговорюють вирубування дерев на Оболонському острові у Києві. Деякі пишуть, що раніше тут був невеликий лісок, а зараз усе вирубане під корінь. Багато хто припускає, що вирубка пов'язана з будівництвом на острові нового мосту у вигляді хвилі, а також з подальшою забудовою території.

У комунальному підприємстві "Плесо" сайту "Сьогодні" запевняють, що вирубка ніяк не пов'язана з будівництвом мосту.

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"На Оболонському острові прибрали кущі та провели планове санітарне прибирання – зрізали аварійні дерева, які погризли бобри, прибрали повалені гілки. Масової вирубки на острові не було. До нас періодично звертаються мешканці зі скаргами на аварійні гілки, що нависають над головами перехожих. Тому там і було виконано планові санітарні роботи", – розповіли нам у КП "Плесо".

По острову в зимовий сезон часто ходять рибалки, вони скаржилися на захаращеність його деяких ділянок.

"Жителі Оболоні приходять сюди гуляти, часто з дітьми. А робити це під аварійними деревами та гілками небезпечно. Якщо дерево впаде і когось травмує – нас звинуватять у бездіяльності. Тому проведено планову санітарну вирубку. На острові точно не вестиметься будівництво і висотки тут не з'являться", – додають у комунальному підприємстві.

На Оболонському острові вирубували дерева. Фото: "Київ без цензури"

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У центрі столиці масово рубають дерева

У центрі столиці повалили всі дерева на південно-західному схилі Черепанової гори. У Мережі обговорюють, навіщо зачистили місце, де раніше відпочивало багато людей. Фото з місця опублікував мешканець Києва Кирило Степанець.

Степанець наголосив, що раніше на цьому місці відпочивали місцеві мешканці.

"Просто вже немає слів. Коли мені було шість років, батьки відвели на теніс. Ми займалися у прекрасному, затишному лісопарку прямо в центрі міста! Старожили Печерську згадують, як тут бігали білочки, як гуло пташине царство", – написав він.

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На місці працювали кілька людей. Фото з гурту "Сусіди. Голосіїв"

У соцмережах жителі Києва цікавляться, чи викликали поліцію. Люди вважають, що територію зачистили для нових будівель.

  • Де це відбувається? Поліцію викликали?
  • Знаю, що ділянка у приватній власності, а значить, фактично що хоче, те й робить. На жаль. Припускаю, що буде черговий БЦ, а можливо, і готель.
  • Київ був найзеленішою столицею світу, а зараз одні будови, ТРЦ, заправки, стоянки та бруд.
  • Хто не знає, вся територія за Олімпійським, зелена зона, забудовуватиметься впритул під капонір, це перші "дзвіночки" готують навесні.
  • Житловий будинок буде. Будує Лота МНВ, і земля їхня давно.
  • Був Київ зелений, став бетонним!
  • Відкритий бандитизм серед білого дня. Вимагайте документи та дозволи. Нема документів – викликайте поліцію.

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