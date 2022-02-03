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Поховали без голови: мати загиблого офіцера не вірить у самогубство сина (відео)

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Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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3 лютого, 11:58
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За словами рідних, хлопець став свідком контрабанди зброї в АТО
Мама загиблого Василя Хукало прийшла на мітинг під ВП
Мама загиблого Василя Хукало прийшла на мітинг під ВП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 3 лютого проходить проходить "Мітинг справедливості". До ОП прийшли сім'ї, діти яких загинули внаслідок нестатутних стосунків під час служби у військових частинах. Як розповіла кореспондентові "Сьогодні" мати загиблого Василя Хукала, суд у справі про смерть її сина триває вже кілька років.

Василь Хукало був убитий пострілом у голову. Хоча офіційна версія слідства – самогубство.

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"Голова лежить у Харкові, в експертній установі. І я не поховаю доти, доки не виконають ухвалу суду, не зроблять ДНК потилиці, клаптів шкіри. 15.01.2017 року мій син, кадровий офіцер, капітан держспецзв'язку міста Миргорода та учасник АТО, заступив в добовий наряд і не повернувся. Вже до обіду 15-го числа його було вбито", – каже Ніна Хукало.

За її словами, син щось знав про контрабанду зброї в АТО, тож його і вбили.

"Через зброю, бо став свідком торгівлі зброєю, приходив покупець. Лякають свідків, які мені це розповідали, за що вбивали, як і де вбивали. Ганьбище! Винести офіцера і покласти у сміттєву яму", – розповідає мати загиблого.

2017 року тіло Василя було поховане, але згодом голову вилучили для докладного аналізу.

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"Три експерти пишуть різні розміри ран, був постріл у голову. Він був похований з головою, але через два роки я добилася ексгумації. Я думала, що хоч тут, у Києві, порядні медики та експерти", – додає мати Василя.

Як згадує Ніна, хлопчик з дитинства любив тварин, був життєрадісним, мріяв бути військовим. У столиці вивчився на офіцера. На момент смерті йому було 26 років.

"Що я тепер проклинаю, краще б ти трактористом був, але був би живий... Честь сина я боронитиму, тому що він у мене не самогубець", – сказала Ніна Хукало.

Мета мітингу біля ОП

Як зазначають організатори мітингу, про який пише колишня військовослужбовця частини 3021 Національної гвардії Олена Липовенко, метою акції є привернути увагу громадськості, влади, керівників силових структур до того безладу, що існує в різних військових частинах і призводить до жахливих наслідків. Учасники акції вимагають відновити розгляд кримінальних справ та покарання винних у кожному окремому випадку загибелі їхніх синів. Мітингувальники передадуть звернення до Офісу президента.

"Ми, сім'ї загиблих військовослужбовців, які загинули як у місцях проведення бойових дій, так і на мирній території в період з 2014 року до цього часу і яких внесли до розряду небойових втрат, згуртувалися, щоб захистити честь та гідність наших рідних, і вимагаємо справедливого покарання для всіх винних та причетних до цих злочинів", – йдеться у повідомленні.

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