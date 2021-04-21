"Бувай, моя улюблена": під Києвом п'яний браконьєр цілував човен на прощання (відео)

За незаконний вилов риби рибалці загрожує штраф з конфіскацією рибальських сіток і човни

Мережу насмішило відео, як рибалка-браконьєр з Київщини віддає човен, на якому незаконно ловив карасів під час нересту. Чоловік стає на коліна і цілує гумовий човен.

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Після прощання він обережно скручує її в рулон. Рибак був нетверезий, тому веселився – кажуть в Рибінспекції.

"Бувай, моя улюблена, я знаю, що суд буде, а тебе ... побачу. До побачення, моя улюблена, я буду ввічливим. Тебе проведу нормально", – говорить рибалка з човном.

Відео: Сьогодні

За вилов риби йому загрожує штраф до 700 гривень з конфіскацією рибальських сіток і коханого човна.

Раніше ми писали, що в Харківській області сім'ю сплутали з браконьєрами і відкрили по ній стрілянину.

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Нагадаємо, в Черкаській області браконьєри убили вагітну оленицю.

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