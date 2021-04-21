Русский
$ 28,01
33,74
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

"Бувай, моя улюблена": під Києвом п'яний браконьєр цілував човен на прощання (відео)

21 квітня, 14:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За незаконний вилов риби рибалці загрожує штраф з конфіскацією рибальських сіток і човни

Мережу насмішило відео, як рибалка-браконьєр з Київщини віддає човен, на якому незаконно ловив карасів під час нересту. Чоловік стає на коліна і цілує гумовий човен.

Реклама

Після прощання він обережно скручує її в рулон. Рибак був нетверезий, тому веселився – кажуть в Рибінспекції.

"Бувай, моя улюблена, я знаю, що суд буде, а тебе ... побачу. До побачення, моя улюблена, я буду ввічливим. Тебе проведу нормально", – говорить рибалка з човном.

Відео: Сьогодні

За вилов риби йому загрожує штраф до 700 гривень з конфіскацією рибальських сіток і коханого човна.

В тренді
Ситуація стабілізувалася. Київ може перестрибнути з червоної зони в жовту (оновлено)

Раніше ми писали, що в Харківській області сім'ю сплутали з браконьєрами і відкрили по ній стрілянину.

Реклама

Нагадаємо, в Черкаській області браконьєри убили вагітну оленицю.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ рибалки риба човен браконьєрство

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Київській області знайшли зниклу дворічну дитину: подробиці (фото)
У Київській області знайшли зниклу дворічну дитину: подробиці (фото)Інші новини
У Києві чоловік натягнув гайку на статевий орган. Зрізати довелося пилкою
У Києві чоловік натягнув гайку на статевий орган. Зрізати довелося пилкоюІнші новини
Вимагав гроші за авто: в Києві на хабарі затримали працівника поліції (фото)
Вимагав гроші за авто: в Києві на хабарі затримали працівника поліції (фото)Інші новини
У Києві перестали записувати в дитячі садки
У Києві перестали записувати в дитячі садкиІнші новини
У Києві від ковід померла жінка, яку лікарі відмовлялися перевести в реанімацію
У Києві від ковід померла жінка, яку лікарі відмовлялися перевести в реанімаціюІнші новини
МОЗ підтвердило, що в
МОЗ підтвердило, що в "АТБ" дотримано всіх заходів епідеміологічної безпекиІнші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти