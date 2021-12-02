Поки що схожа на ракету. У Києві почали встановлювати головну ялинку країни (фото, відео)

Монтаж чотирьох металевих частин ялинки почнеться тільки після того, як привезуть противагу

На Софійській площі розпочали монтаж головної новорічної ялинки країни. Сьогодні на площі працював кран, за допомогою якого робітники встановлювали металеві конструкції, які стануть основою для 31-метрової штучної ялинки.

За словами робітників, коли вони встановлять основу, на Софійську площу привезуть противагу у 100 тонн, що надійно зміцнить конструкцію. Тільки після цього розпочнеться монтаж чотирьох металевих частин ялинки.

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На Софійській площі стоятиме головна ялинка країни / Фото: Сьогодні

"Минулого року, 1 грудня, металеві частини вже були встановлені. Цього року процес чомусь затягнули, мабуть чекали на дозвіл з мерії. Аврала через це, звичайно ж не буде, але роботи у нас багато. Взяти хоча б 450 гілок, які потрібно красиво розмістити по стволу ялинки", – розповів сайту "Сьогодні" один із робітників.

Поки що головне ялинка країни схожа на стартовий майданчик для запуску ракети.

Залізні конструкції вже почали встановлювати / Фото: Сьогодні

Монтують ковзанку

Тим часом на площі вже почали монтувати конструкцію ковзанки, яку облаштують навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому. Вона, до речі, буде безкоштовною для дітей. Робітники кажуть, що поки що ковзанка на початковій стадії готовності. Вони тільки зробили основу її конструкції.

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/ Фото: Сьогодні

Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській площі, цього року послідовність робіт змінили.

Спочатку встановлять ковзанку, а потім монтуватимуть новорічне містечко. / Фото: Сьогодні

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Спочатку буде зроблено ковзанку, облаштовано новорічне містечко та в останню чергу встановлення та прикрасу головної ялинки. Робиться це щоб красиво встановити гігантський купол із гірлянд над Софійською площею.

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