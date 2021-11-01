Поки що тільки на папері. Коли у київських ТЦ розпочнуться жорсткі карантинні перевірки

З 1 листопада місто знаходиться в "червоній зоні" карантину

У місті посилили карантин / Колаж "Сьогодні"

З 1 листопада столиця увійшла до "червоної зони" карантину. Тепер ходити до кафе, ТЦ, спортзалів та користуватися громадським транспортом зможуть лише вакциновані. Але перевірки київських торгових центрів розпочнуться лише з 4 листопада.

Подробиці

Як стало відомо сайту "Сьогодні" від джерел у МВС, посилені карантинні перевірки київських ТЦ ще не розпочалися.

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"Посилені карантинні перевірки київських ТЦ розпочнуться 4 листопада. Наразі вони є, але на папері", – зазначили в МВС.

Список нових обмежень у столиці

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест. З 1 листопада навчальний процес у школах відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

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