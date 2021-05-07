Посилене патрулювання та заборона символіки режиму – як в Києві будуть святкувати 9 травня

Глава столичної поліції підкреслив, що правоохоронці готові до будь-яких ситуацій

Фото: ГУНП в Києві

9 травня в Києві відбудеться ряд заходів, присвячених Дню перемоги. Однак правоохоронці не отримували заявки на проведення масштабних акцій.

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Про це розповів начальник столичної поліції Андрій Крищенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас є ряд заявок на проведення заходів 9 травня, вони стандартні. Відбудеться панахида о 8 ранку в Парку Слави біля могили Невідомого солдата, організована Українською православною церквою. О 9 годині – урочисте покладання квітів", – зазначив він.

На 9 травня заплановано вшанування пам'яті та автопробіг від представників ГО Інститут правової політики і соціального захисту.

"О 10 годині – покладання квітів біля пам'ятника Ватутіну та об 11 – біля Меморіалу Вічної Слави, заявлено участь до 200 осіб", – повідомив Крищенко.

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Також правоохоронці отримали заявку на покладання квітів від ГО Громадянська солідарність Браття – заявлена участь до 200 осіб.

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Найбільш масовий захід – покладання квітів у парку Слави, яке ініціювала міська організація ветеранів України. Початок призначений на 10:30.

Об 11 ранку розпочнуться заходи в Національному музеї історії Другої світової війни, які організовала Київміськадміністрація.

Крищенко запевнив, що столичні правоохоронці готові до будь-яких ситуацій. Він також нагадав про заборону використання символіки тоталітарного режиму, в тому числі – георгіївської стрічки.

"Уже від сьогодні ми починаємо посилене патрулювання в Парку Слави та на інших об'єктах, які мають відношення до Другої світової війни. Також посилене патрулювання буде там, де пройдуть державні заходи", – уточнив він.

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Як повідомлялося раніше, 9 травня в Україні прийде антициклон, який практично повністю витіснить опади з території країни. Хіба що на крайньому сході варто очікувати на дощ.