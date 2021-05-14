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Поліція: Кагарлицького насильника не зможуть посадити у в'язницю

14 травня, 17:19

Ігор Сєров , Вікторія Барановська

Підозрюваний ґвалтував п'ятирічну дитину з літа минулого року, але він неосудний та не може бути засудженим

Стали відомі нові подробиці про неодноразове згвалтування 5-річної дівчинки в селі Переселення, під Кагарликом Київської області.

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"Затриманий підозрюваний, родич цієї дівчинки, за висновками експертів є неосудним, тому як має психічні розлади" , – повідомив "Сегодня" начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, затриманий ґвалтував дівчинку з літа минулого року, але родичі звернулися в поліцію лише недавно. У поліції припускають, що суд відправить підозрюваного в психіатричну медустанову.

Також Андрій Нєбитов додав, що з початку року поліція Київської області зареєструвала 30 сексуальних злочинів, жертвами яких стали діти.

"Розслідування кожного злочину перебуває на контролі", – уточнив Нєбитов.

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Нагадаємо, під Миколаєвом вітчим розбещував трьох прийомних дочок.

Крім того, в Сумській області правоохоронці оголосили про підозру в згвалтуванні школярки її батькові і дядькові.

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