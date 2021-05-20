Поліція знайшла дитину в метро і склала протокол на матір: що обурило соцмережі

Незважаючи на те що жінка залишила хлопчика з батьком, в поліції вважають, що вона однаково винна, а вони діяли в рамках закону

/ Фото: Нацполиция

В київському метро поліцейські знайшли 8-річного хлопчика, який самотньо блукав вестибюлем, і повернули його батькам, а маму оштрафували. Однак їхні дії обурили користувачів соцмереж.

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Що не так вчинили правоохоронці та чи справды припустилися якоъсь помилки, з’ясували новини "Сьогодні".

У середу, 19 травня, 8-річний хлопчик самостійно, без дорослих, зайшов у вестибюль метро та спустився ескалатором, але далі на нього звернули увагу правоохоронці, які після спілкування із ним дізналися, що прийшов сюди сам і чекає на маму, а вдома він залишався з татом.

"Він спитав, як його звати. Чому він тут знаходиться. Хлопчик пояснив, що він зустрічає матір. І вже далі було з’ясовано, що він знаходився дома, а мати поїхала у своїх справах", – розповів начальник управлінні поліції метрополітену головного правління національної поліції в місті Києві Михайло Ніканов.

Відео: Сьогодні

Батьків знайшли через школу. По дитину приїхала мама, на неї і склали протокол про адміністративне правопорушення, бо нібито недогледіла дитину.

Що викликало обурення та як пояснили у поліції

Після цього історія розлетілася соцмережами – українці не зрозуміли, чому винною поліція зробила саме маму, адже дитина залишалася вдома з батьком.

"А батька, що, як неповнолітнього порахували? І в протокол вписали "залишила трьох неповнолітніх без нагляду"?..Тобто ви зараз показали, що чоловік нічим від меблів не відрізняється?.. Виявляється, залишати дитину з батьком – адміністративне порушення", – це лише мала частка коментарів у соцмережах.

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У поліції ж шквалу критики не розуміють. Кажуть – діяли у межах закону.

"Мати розуміла, що батько піде на роботу, що дома знаходилися дитина і вона дещо, ми вважаємо, не вжила всіх заходів, щоб повернутися до того часу, коли батько піде на роботу", – пояснює Михайло Ніканов.

Батьки хлопчика "Сьогодні" дверей не відчинили, але вдалося поговорити із сусідами.

"Чую часто, що мама кричить на дітей. Діти бігають тут, у них немає домофона. Часто діти чекають під дверима, щоб їх впустили", – розповіла сусідка.

Коментар юриста та поради експертів

Відомо, що батьки не перебували на обліку у соцслужбах, тож поліцейські могли обмежитися і простим попередженням – кажуть юристи. І протокол повинні були складати на обох батьків.

"Прийшла ця особа і на неї складається адмінпротокол – її бути не може. Тому що тут суб’єкт, який несе відповідальність – це батьки. тобто обоє батьків. Тому що їхні дії були взаємопов*язані. Мама залишила в принципі на, під опіку, піклування тата, який при цьому був удома", – вважає адвокатка Олена Сібірцева.

Експерти з безпеки кажуть, що у таких випадках діти мають знати основне.

"На изусть фамилию, имя, отчество папы-мамы,бабушки-дедушки по возможности, домашний адрес должен знать наизусть, номера телефонов знать наизусть. Если они потерялись, должны знать, что надо подходить к человеку в форме", – радить Руслан Болгов.

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Батьки ж і поліція поки чекають на суд. Він і вирішить, як мали у такому разі діяти поліцейські і тато з мамою та чи доведеться останнім сплачувати штраф – 1700 гривень.