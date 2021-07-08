Поліція знайшла школярок, які влаштували пиятику на кладовищі у Києві (відео)

Дівчата прямо біля могил розпивали спиртні напої, хоча їм всього по 14-15 років – батькам загрожує покарання

Школярки розважаються на кладовищі. Колаж "Сьогодні"

Столична поліція встановила малолітніх порушниць, які розпивали алкогольні напої прямо на кладовищі у Києві. Стосовно їх батьків складено протоколи. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Школярки гарненько посиділи біля могил на місцевому кладовищі у Святошинському районі і знімали це на відео. Однак протягом доби правоохоронці встановили, що до порушення громадського порядку причетні місцеві мешканки 2006 і 2008 років народження.

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"З метою попередження подібних випадків у майбутньому із неповнолітніми ми провели профілактичні бесіди. Відносно їх батьків склали протоколи за ч.1 ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, які направили до суду для прийняття рішення", – сказала начальник ювенальної превенції Святошинського управління поліції Оксана Пономаренко.

Нагадаємо, раніше в Одесі підлітки влаштували пиятику на кладовищі. Неповнолітні сиділи на надгробних плитах, вживали алкогольні напої – цей вчинок обурив користувачів Мережі.

А на Полтавщині в селищі Градизьк шестеро підлітків влаштували на кладовищі шоу і знімали це на відео.