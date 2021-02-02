Повний апгрейд: як виглядає перший NOVUS після ребрендингу Billa

Незабаром мешканці столиці будуть бачити все більше вивісок мережі NOVUS на місці колишніх магазинів BILLA. Одною із ключових подій у сфері food retail 2020 року стала новина про придбання власниками NOVUS мережі BILLA. Наприкінці минулого року NOVUS успішно фіналізував цю угоду, почавши активно працювати над злиттям компаній.

Сьогодні компанія NOVUS святкує перше відкриття після ребрендингу. Магазин доречно розташувався у густонаселеному районі, за адресою вулиця Маршала Конєва, 10/1. Звісно ж, киянам цікаво дізнатись, як трансформувався магазин, чи є спеціальні пропозиції та які смаколики можна придбати в оновленому супермаркеті.

"Сьогодні важливий день, адже ми розпочали новий етап у житті компанії. Тепер ще більше людей будуть відвідувати наші магазини, а отже на нас лежить велика відповідальність за те, щоб все працювало бездоганно: продукція була якісною та смачною, асортимент вдовольняв найвимогливіших покупців, а процес покупки був максимально комфортним. Наша команда плідно працювала над тим, щоб оновлені магазини стали улюбленими для наших клієнтів", – ділиться генеральний директор мережі NOVUS Марк Петкевич.

Свято завжди передбачає подарунки та спеціальні пропозиції, тому з нагоди відкриття мережа підготувала перелік корисних знижок (до 50%) на універсальні товари, потрібні кожному дому: свіжоспечену піцу, страви кулінарії, м’ясні та рибні продукти, овочі, напої, товари бакалійного відділу, а також побутову хімію.

Супермаркет планує годувати відвідувачів готовими стравами власного виробництва Майстри Смаку, які так полюбляють мешканці столиці. У магазині працює пекарня, у якій щогодини випікають рум’яний хліб із хрумкою скоринкою та запашні булочки. Відділ кулінарії рясніє різноманітними стравами: від традиційного салату олів’є та курячих биточків до авторських салатів із червоною ікрою або манговою заправкою. Дивлячись на вітрину, здається що страви готували у ресторані, і лише цінники нагадують, що це супермаркет – усе вишукано і водночас ціни доволі демократичні.

Майстри Смаку також готують піцу за оригінальною італійською рецептурою, тож, в умовах карантину доторкнутись до Італії можливо з NOVUS. Соковитий гриль, власне копчення на вільховій тирсі також представлене у магазині. Ви вже частували апетитну курочку, або пікантні ковбаски?

Два шари шоколадного бісквіта, змащені між собою начинкою з бузини та поєднані із ніжним шоколадним суфле з додаванням маскарпоне… Так, кондитерський відділ тут — це окремий вид мистецтва: торт "Маскарпоне із шоколадом", рулет "Малина-маракуя", тістечко "Пломбір-малина", де білий бісквіт поєднується із прошарком малинового пюре, ніжним пломбірним мусом з молока, вершків та білого натурального шоколаду. Ці та інші солодощі вже чекають на вас у NOVUS.

Свіже м'ясо Майстри Смаку завжди представлене у магазині. "Ми не заморожуємо м'ясо, а продаємо тільки охолоджену продукцію", – діляться у мережі.

Серед розмаїття товарів легко знайти необхідну продукцію, адже відділи розташовані зручно. До речі, мережа приділяє велику увагу комфортності покупки, тому проходи у магазині широкі, достатня кількість кас самообслуговування, а на інфокасі є можливість швидко придбати снек та ароматну каву, не заходячи у магазин. Також працює опція онлайн-замовлення.

Трохи інформації задля раціональних витрат: усі власники карт лояльності BILLA мають змогу замінити її на бонусну карту NOVUS безкоштовно, як кажуть, не відходячи від каси.

Олексій Панасенко – генеральний директор Billa: "У 2021 році заплановано провести повний ребрендинг, а це 35 магазинів. Сьогодні ж ми зробили важливий перший крок, інтегрувавши наші цінності: свіжість, якість, турботу про клієнта у перший ребрендований супермаркет. Окрім вивіски, докорінно змінилось наповнення, підхід до роботи, принципи. Вітаю команду з успішним початком нової глави історії сучасного продуктового рітейлу!"

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