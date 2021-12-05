Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Вагнергейт 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

"Полярний Експрес" та казка про Лускунчика: як святкували Новий рік останні 4 роки біля головної ялинки країни

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
5 грудня, 16:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цього року новорічне містечко на Софійській площі буде прикрашене у тематиці Різдва
Напередодні новорічно-різдвяних свят всі міста України перетворюються на казку
Напередодні новорічно-різдвяних свят всі міста України перетворюються на казку / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулого року головну ялинку країни традиційно запалили у День Святого Миколая, 19 грудня. У центрі Києва встановили штучну ялинку заввишки 31 метр, яку прикрасили 1,5 тис. іграшок та понад 10 км гірлянд.

Про це пише компанія Folk Ukraine у Facebook.

Реклама

"Новорічні спогади — це як тепла ковдра, яка вкриває тебе і від цього раптом стає так затишно-затишно! Пропонуємо взяти тобі нашу тепленьку ковдру зі спогадів, сісти зручніше і пригадати новорічні пригоди останніх 4-х років, які ми проживали разом", – пише Folk Ukraine.

Як святкували Новий рік останні 4 роки біля головної ялинки

  • 2020. Перші святкування у нових умовах, але від цього не менш очікувані! Головну ялинку країни запалював Віталій Кличко разом із Святим Миколаєм.
  • 2019. Тематикою цього року була казка про Лускунчика, а святкування були справді по-особливому казковими.
  • 2018 року. Ми разом запалювали на концертах, каталися потягом "Полярного Експресу" і передавали близьким привітання на великому екрані на Софійській площі.
  • 2017. "НеоРік", в якому ми насолоджувалися незвичайним парком крижаних скульптур, казковим амфітеатром під "зоряним небом" і, звичайно ж, нашою прикрашеною красунею ялинкою.

Реклама

Коли засяє ялинка на Софійській площі

Відкриття та засвічування святкових вогнів заплановане, як завжди, на 19 грудня. Як запевняють організатори новорічного свята, головну ялинку країни прикрасять новими іграшками.

Також на Софійській площі продовжується монтаж ковзанки навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому. Вона, до речі, буде безплатна для дітей. Робітники кажуть, що наразі ковзанка на початковій стадії готовності. Вони тільки зробили основу його розміщення.

Реклама

Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській площі, цього року послідовність робіт змінили. Спочатку зроблять ковзанку, облаштують новорічне містечко та в останню чергу поставлять і прикрасять головну ялинку. Робиться це, щоб встановити гігантський купол із гірлянд над Софійською площею.

Яка буде ялинка

Коштує ялинка та декорації 25-27 млн гривень – гроші надають спонсори та організатори.

"Не знаємо, яка буде верхівка – ангели, зірка чи щось таке. Це буде сюрприз. Обіцяю, що такої ялинки ще не було, навіть у світі такої не робили. Хоча минулого року ми увійшли до п'ятірки ялинок Європи, але тепер ми перейшли межу від кількості до якості", – каже Ігор Добруцький, засновник та директор компанії "Folk Ukraine".

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Реклама
ТОП публікацій
Інна Собора

Інна Собора

Редактор розділу Київ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

8 566

захворіло за тиждень в Києві

-5%

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Щоденник незалежності 🇺🇦

5 грудня 1991. Перший президент України Леонід Кравчук прийняв присягу на вірність народу України. Одну руку він поклав на серце, а другу на Конституцію та Акт проголошення незалежності України.

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти