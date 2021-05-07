Поминальні дні: у Києві до кладовищ курсуватиме спецтранспорт

/ Фото: Думська
У поминальні дні у Києві курсуватиме спецтроанспорт, який безпечно перевозитиме киян до кладовищ. Крім маршрутного громадського транспорту у КМДА прийняли рішення створити спецрейси.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Наземний пасажирський транспорт перевозитиме пасажирів у поминальні дні до міських кладовищ за такими маршрутами:
Байкове кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
- № 5 – вулиця Ізюмська – залізничний вокзал "Центральний"
- № 5К– вулиця Байкова – вулиця Ізюмська
- № 12 – вулиця Ізюмська – залізничний вокзал "Південний"
Тролейбусні маршрути:
- № 1 – вулиця Маршальська – станція метрополітену "Либідська"
- № 12 – станція метрополітену "Васильківська" – залізничний вокзал "Південний"
- № 40 – Кадетський гай – станція метрополітену "Палац спорту"
- № 42 – станція метрополітену "Либідська" – вулиця Дегтярівська
- № 50 – вулиця Милославська – станція метрополітену "Либідська"
Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:
- № 220 – вулиця Тростянецька – вулиця Медова
- № 457 – станція метрополітену "Либідська" – вулиця Грабовського
- № 507 – залізничний вокзал "Південний" – Національний музей народної архітектури та побуту України
- № 520 – станція метрополітену "Либідська" – Національний музей народної архітектури та побуту України
- № 539 – вулиця Ракетна – залізничний вокзал "Центральний"
Північне кладовище
Приміське сполучення:
- № 258 – станція метрополітену "Лісова" – Північне кладовище
Трамвайні маршрути:
- № 8 – станція метрополітену "Позняки" – станція метрополітену "Лісова"
- № 28 – вулиця Милославська – станція метрополітену "Лісова"
- № 29 – станція метрополітену "Бориспільська" – станція метрополітену "Лісова"
- № 35 – вулиця Сержа Лифаря – станція метрополітену "Лісова"
Південне кладовище
Приміське сполучення:
- № 740 (додатково) – Одеська площа – Південне кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
- № 56 – станція метрополітену "Виставковий центр" –проспект Палладіна
Тролейбусні маршрути:
- № 11– Національний музей народної архітектури та побуту України – вулиця Маршальська
- № 12 – станція метрополітену "Васильківська" – залізничний вокзал "Центральний"
- № 43 – Кібернетичний центр – Дарницька площа
- № 45 – станція метрополітену "Виставковий центр" – станція метрополітену "Васильківська"
Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:
- № 444 – Вулиця Метрологічна – станція метрополітену "Дружби народів"
- № 461 – станція метрополітену "Виставковий центр" – станція метрополітену "Святошин"
- № 496 – станція метрополітену "Лук’янівська" – клінічна лікарня "Феофанія"
- № 576 – вулиця Академіка Єфремова – авторинок "Чапаєвка"
Міське кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
- № 14 – станція метрополітену "Нивки" – Лісорозсадник
- № 32 – станція метрополітену "Нивки" – Мінський масив
- № 90 – вулиця Григоровича-Барського – площа Валерія Марченка
- № 90К – станція метрополітену "Святошин" – площа Валерія Марченка
Тролейбусні маршрути:
- № 5 – вулиця Білицька – станція метрополітену "Площа Льва Толстого"
- № 16 – вулиця Академіка Туполєва – Майдан Незалежності
- № 23 – вулиця Академіка Туполєва – станція метрополітену "Лук’яніська"
- № 23К – вулиця Академіка Туполєва – станція метрополітену "Дорогожичі"
- № 26 – проспект Свободи – станція метрополітену "Нивки"
Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:
- № 166 – станція метрополітену "Лук’янівська" – вулиця Академіка Туполєва
- № 186 – станція метрополітену "Святошин" – вулиця Стеценка
- № 223 – вулиця Академіка Туполєва – залізничний вокзал "Південний"
- № 410 – станція метрополітену "Нивки" – станція метрополітену "Почайна"
- № 437 – вулиця Генерала Наумова – вулиця Наталії Ужвій
- № 439 – житловий масив Виноградар – площа Перемоги
- № 518 – вулиця Сирецька – вулиця Кадетський гай
- № 581 – площа Тараса Шевченка – станція метрополітену "Святошин"
Лісове кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
- № 63 – станція метрополітену "Червоний хутір" –Лісовий масив
- № 77 – вулиця Курнатовського – Лісове кладовище
- № 81 – станція метрополітену "Лісова" – Лісовий масив
- № 101 – станція метрополітену "Почайна" – вулиця Милославська
- № 121 (додатково) – станція метрополітену "Почайна" – Лісове кладовище
- № 122 (додатково) – станція метрополітену "Оболонь" – Лісове кладовище
- № 124 (додатково) – станція метрополітену "Чернігівська" – Лісове кладовище
- № 125 (додатково) – універсам "Позняки" – Лісове кладовище
Тролейбусні маршрути:
- № 25 – проспект Свободи – станція метрополітену "Почайна"
- № 30 – вулиця Милославська – вулиця Кадетський гай
- № 37 – станція метрополітену "Лісова" – вулиця Милославська
- № 37А – станція метрополітену "Лісова" – поліклініка, вулиця Миколи Закревського
Трамвайні маршрути:
- № 5 – вулиця Сержа Лифаря – "Троєщина-2"
- № 22 – бульвар Перова – ЗЗБК
- № 28 – вулиця Милославська – станція метрополітену "Лісова"
- № 33К – вулиця Сержа Лифаря – вулиця Павла Усенка
- № 35 – вулиця Сержа Лифаря – станція метрополітену "Лісова"
Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:
- № 233 – станція метрополітену "Лісова" – вулиця Лісківська
- № 242 – вулиця Гарматна – станція метрополітену "Лісова"
- № 414 – вулиця Володимира Сосюри – вулиця Будищанська
- № 415 – станція метрополітену "Харківська" – вулиця Кубанської України
- № 416 – Кібернетичний центр – вулиця Теодора Драйзера
- № 418 – вулиця Попудренка – вулиця Лісківська№
- 434 – вулиця Оноре де Бальзака – станція метрополітену "Чернігівська"
- № 523 – вулиця Каштанова – станція метрополітену "Дружби народів"
- № 528 – станція метрополітену "Чернігівська" – вулиця Лісківська
- № 544 – вулиця Космонавта Волкова – вулиця Андрія Малишка
- № 555 – ДВРЗ – вулиця Миколи Кибальчича
- № 590 – станція метрополітену "Либідська" – вулиця Лісківська
- № 600 – універмаг "Дитячий світ" – вулиця Теодора Драйзера
Державний історико- меморіальний Лук’янівський заповідник
Тролейбусні маршрути:
- № 16 – вулиця Академіка Туполєва – Майдан Незалежності
- № 19 – площа Космонавтів – вулиця Ольжича
- № 23 – вулиця Академіка Туполєва – Лук’янівська площа
- № 23К – вулиця Академіка Туполєва – станція метрополітену "Дорогожичі"
Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:
- № 439 – житловий масив Виноградар – площа Перемоги
- № 558 – проспект Свободи – залізничний вокзал "Центральний"
Пуща-Водицьке кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
- № 30 – станція метрополітену "Академмістечко" – санаторій "Лісова поляна"
Трамвайні маршрути:
- № 12 – Пуща-Водиця – Контрактова площа
- № 17 – Пуща-Водиця – вулиця Йорданська
- № 19 – Контрактова площа – площа Тараса Шевченка
Корчуватське кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
- № 20 – станція метрополітену "Льва Толстого" –житловий масив Корчувате
- № 52 – вулиця Закарпатська – станція метрополітену "Либідська"
Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:
- № 470 – вулиця Ягідна – Національний музей історії України у Другій світовій війні
- № 557 – станція метрополітену "Либідська" – житловий масив Корчувате
- № 567 – станція метрополітену "Видубичі" – авторинок "Чапаєвка"
Святошинське кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
- № 23 – вулиця Симиренка – вулиця Салютна
- № 56 – станція метрополітену "Виставковий центр" –проспект Палладіна
Тролейбусні маршрути:
- № 39 – вулиця Чорнобильська – проспект Леся Курбаса
Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:
- № 401– вулиця Чорнобильська – залізничний вокзал "Південний"
- № 408 – вулиця Обухівська – залізнична станція "Київ-Волинський"
- № 576 – вулиця Академіка Єфремова – авторинок "Чапаєвка"
Братське та Михайлівське кладовища
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
- № 9 – Вулиця Булгакова – станція метрополітену "Лук’янівська"
Трамвайні маршрути:
- № 1 – Михайлівська Борщагівка – вулиця Старовокзальна
Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:
- № 188 – вулиця Симиренка – станція метрополітену "Нивки"
- № 201 – бульвар Кольцова – станція метрополітену "Шулявська"
- № 408 – вулиця Обухівська – залізнична станція "Київ-Волинський"
- № 411 – вулиця Симиренка – станція метрополітену "Палац спорту"
- № 421 – вулиця Симиренка – станція метрополітену "Почайна"
- № 461 – станція метрополітену "Святошин" – станція метрополітену "Виставковий центр"
- № 510 – вулиця Ірпінська – вулиця Булгакова
- № 576 – вулиця Академіка Єфремова – авторинок "Чапаєвка"
Більше маршрутів можна переглянути на офіційному сайті КМДА.
Раніше ми повідомляли, що у Київській міській державній адміністрації заявили, що марш на честь дивізії СС "Галичина" був заявлений як патріотичний марш вишиванок. А міська влада не може заборонити українцям проводити мирні акції чи збори. Адже це право їм гарантоване Конституцією України.