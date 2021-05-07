Поминальні дні: у Києві до кладовищ курсуватиме спецтранспорт

До кладовища можна буде дістатись наземним транспортом – серед них рейсові маршрутки чи трамваї та додаткові автобуси

/ Фото: Думська

У поминальні дні у Києві курсуватиме спецтроанспорт, який безпечно перевозитиме киян до кладовищ. Крім маршрутного громадського транспорту у КМДА прийняли рішення створити спецрейси.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Наземний пасажирський транспорт перевозитиме пасажирів у поминальні дні до міських кладовищ за такими маршрутами:

Байкове кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 5 – вулиця Ізюмська – залізничний вокзал "Центральний"

№ 5К– вулиця Байкова – вулиця Ізюмська

№ 12 – вулиця Ізюмська – залізничний вокзал "Південний"

Тролейбусні маршрути:

№ 1 – вулиця Маршальська – станція метрополітену "Либідська"

№ 12 – станція метрополітену "Васильківська" – залізничний вокзал "Південний"

№ 40 – Кадетський гай – станція метрополітену "Палац спорту"

№ 42 – станція метрополітену "Либідська" – вулиця Дегтярівська

№ 50 – вулиця Милославська – станція метрополітену "Либідська"

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Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 220 – вулиця Тростянецька – вулиця Медова

№ 457 – станція метрополітену "Либідська" – вулиця Грабовського

№ 507 – залізничний вокзал "Південний" – Національний музей народної архітектури та побуту України

№ 520 – станція метрополітену "Либідська" – Національний музей народної архітектури та побуту України

№ 539 – вулиця Ракетна – залізничний вокзал "Центральний"

Північне кладовище

Приміське сполучення:

№ 258 – станція метрополітену "Лісова" – Північне кладовище

Трамвайні маршрути:

№ 8 – станція метрополітену "Позняки" – станція метрополітену "Лісова"

№ 28 – вулиця Милославська – станція метрополітену "Лісова"

№ 29 – станція метрополітену "Бориспільська" – станція метрополітену "Лісова"

№ 35 – вулиця Сержа Лифаря – станція метрополітену "Лісова"

Південне кладовище

Приміське сполучення:

№ 740 (додатково) – Одеська площа – Південне кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 56 – станція метрополітену "Виставковий центр" –проспект Палладіна

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Тролейбусні маршрути:

№ 11– Національний музей народної архітектури та побуту України – вулиця Маршальська

№ 12 – станція метрополітену "Васильківська" – залізничний вокзал "Центральний"

№ 43 – Кібернетичний центр – Дарницька площа

№ 45 – станція метрополітену "Виставковий центр" – станція метрополітену "Васильківська"

Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:

№ 444 – Вулиця Метрологічна – станція метрополітену "Дружби народів"

№ 461 – станція метрополітену "Виставковий центр" – станція метрополітену "Святошин"

№ 496 – станція метрополітену "Лук’янівська" – клінічна лікарня "Феофанія"

№ 576 – вулиця Академіка Єфремова – авторинок "Чапаєвка"

Міське кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 14 – станція метрополітену "Нивки" – Лісорозсадник

№ 32 – станція метрополітену "Нивки" – Мінський масив

№ 90 – вулиця Григоровича-Барського – площа Валерія Марченка

№ 90К – станція метрополітену "Святошин" – площа Валерія Марченка

Тролейбусні маршрути:

№ 5 – вулиця Білицька – станція метрополітену "Площа Льва Толстого"

№ 16 – вулиця Академіка Туполєва – Майдан Незалежності

№ 23 – вулиця Академіка Туполєва – станція метрополітену "Лук’яніська"

№ 23К – вулиця Академіка Туполєва – станція метрополітену "Дорогожичі"

№ 26 – проспект Свободи – станція метрополітену "Нивки"

Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:

№ 166 – станція метрополітену "Лук’янівська" – вулиця Академіка Туполєва

№ 186 – станція метрополітену "Святошин" – вулиця Стеценка

№ 223 – вулиця Академіка Туполєва – залізничний вокзал "Південний"

№ 410 – станція метрополітену "Нивки" – станція метрополітену "Почайна"

№ 437 – вулиця Генерала Наумова – вулиця Наталії Ужвій

№ 439 – житловий масив Виноградар – площа Перемоги

№ 518 – вулиця Сирецька – вулиця Кадетський гай

№ 581 – площа Тараса Шевченка – станція метрополітену "Святошин"

Лісове кладовище

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Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 63 – станція метрополітену "Червоний хутір" –Лісовий масив

№ 77 – вулиця Курнатовського – Лісове кладовище

№ 81 – станція метрополітену "Лісова" – Лісовий масив

№ 101 – станція метрополітену "Почайна" – вулиця Милославська

№ 121 (додатково) – станція метрополітену "Почайна" – Лісове кладовище

№ 122 (додатково) – станція метрополітену "Оболонь" – Лісове кладовище

№ 124 (додатково) – станція метрополітену "Чернігівська" – Лісове кладовище

№ 125 (додатково) – універсам "Позняки" – Лісове кладовище

Тролейбусні маршрути:

№ 25 – проспект Свободи – станція метрополітену "Почайна"

№ 30 – вулиця Милославська – вулиця Кадетський гай

№ 37 – станція метрополітену "Лісова" – вулиця Милославська

№ 37А – станція метрополітену "Лісова" – поліклініка, вулиця Миколи Закревського

Трамвайні маршрути:

№ 5 – вулиця Сержа Лифаря – "Троєщина-2"

№ 22 – бульвар Перова – ЗЗБК

№ 28 – вулиця Милославська – станція метрополітену "Лісова"

№ 33К – вулиця Сержа Лифаря – вулиця Павла Усенка

№ 35 – вулиця Сержа Лифаря – станція метрополітену "Лісова"

Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:

№ 233 – станція метрополітену "Лісова" – вулиця Лісківська

№ 242 – вулиця Гарматна – станція метрополітену "Лісова"

№ 414 – вулиця Володимира Сосюри – вулиця Будищанська

№ 415 – станція метрополітену "Харківська" – вулиця Кубанської України

№ 416 – Кібернетичний центр – вулиця Теодора Драйзера

№ 418 – вулиця Попудренка – вулиця Лісківська№

434 – вулиця Оноре де Бальзака – станція метрополітену "Чернігівська"

№ 523 – вулиця Каштанова – станція метрополітену "Дружби народів"

№ 528 – станція метрополітену "Чернігівська" – вулиця Лісківська

№ 544 – вулиця Космонавта Волкова – вулиця Андрія Малишка

№ 555 – ДВРЗ – вулиця Миколи Кибальчича

№ 590 – станція метрополітену "Либідська" – вулиця Лісківська

№ 600 – універмаг "Дитячий світ" – вулиця Теодора Драйзера

Державний історико- меморіальний Лук’янівський заповідник

Тролейбусні маршрути:

№ 16 – вулиця Академіка Туполєва – Майдан Незалежності

№ 19 – площа Космонавтів – вулиця Ольжича

№ 23 – вулиця Академіка Туполєва – Лук’янівська площа

№ 23К – вулиця Академіка Туполєва – станція метрополітену "Дорогожичі"

Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:

№ 439 – житловий масив Виноградар – площа Перемоги

№ 558 – проспект Свободи – залізничний вокзал "Центральний"

Пуща-Водицьке кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 30 – станція метрополітену "Академмістечко" – санаторій "Лісова поляна"

Трамвайні маршрути:

№ 12 – Пуща-Водиця – Контрактова площа

№ 17 – Пуща-Водиця – вулиця Йорданська

№ 19 – Контрактова площа – площа Тараса Шевченка

Корчуватське кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 20 – станція метрополітену "Льва Толстого" –житловий масив Корчувате

№ 52 – вулиця Закарпатська – станція метрополітену "Либідська"

Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:

№ 470 – вулиця Ягідна – Національний музей історії України у Другій світовій війні

№ 557 – станція метрополітену "Либідська" – житловий масив Корчувате

№ 567 – станція метрополітену "Видубичі" – авторинок "Чапаєвка"

Святошинське кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 23 – вулиця Симиренка – вулиця Салютна

№ 56 – станція метрополітену "Виставковий центр" –проспект Палладіна

Тролейбусні маршрути:

№ 39 – вулиця Чорнобильська – проспект Леся Курбаса

Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:

№ 401– вулиця Чорнобильська – залізничний вокзал "Південний"

№ 408 – вулиця Обухівська – залізнична станція "Київ-Волинський"

№ 576 – вулиця Академіка Єфремова – авторинок "Чапаєвка"

Братське та Михайлівське кладовища

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 9 – Вулиця Булгакова – станція метрополітену "Лук’янівська"

Трамвайні маршрути:

№ 1 – Михайлівська Борщагівка – вулиця Старовокзальна

Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:

№ 188 – вулиця Симиренка – станція метрополітену "Нивки"

№ 201 – бульвар Кольцова – станція метрополітену "Шулявська"

№ 408 – вулиця Обухівська – залізнична станція "Київ-Волинський"

№ 411 – вулиця Симиренка – станція метрополітену "Палац спорту"

№ 421 – вулиця Симиренка – станція метрополітену "Почайна"

№ 461 – станція метрополітену "Святошин" – станція метрополітену "Виставковий центр"

№ 510 – вулиця Ірпінська – вулиця Булгакова

№ 576 – вулиця Академіка Єфремова – авторинок "Чапаєвка"

Більше маршрутів можна переглянути на офіційному сайті КМДА.

Раніше ми повідомляли, що у Київській міській державній адміністрації заявили, що марш на честь дивізії СС "Галичина" був заявлений як патріотичний марш вишиванок. А міська влада не може заборонити українцям проводити мирні акції чи збори. Адже це право їм гарантоване Конституцією України.