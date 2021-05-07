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Поминальні дні: у Києві до кладовищ курсуватиме спецтранспорт

7 травня, 15:36

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

До кладовища можна буде дістатись наземним транспортом – серед них рейсові маршрутки чи трамваї та додаткові автобуси

/ Фото: Думська

У поминальні дні у Києві курсуватиме спецтроанспорт, який безпечно перевозитиме киян до кладовищ. Крім маршрутного громадського транспорту у КМДА прийняли рішення створити спецрейси.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Наземний пасажирський транспорт перевозитиме пасажирів у поминальні дні до міських кладовищ за такими маршрутами:

Байкове кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

  • № 5 – вулиця Ізюмська – залізничний вокзал "Центральний"
  • № 5К– вулиця Байкова – вулиця Ізюмська
  • № 12 – вулиця Ізюмська – залізничний вокзал "Південний"

Тролейбусні маршрути:

  • № 1 – вулиця Маршальська – станція метрополітену "Либідська"
  • № 12 – станція метрополітену "Васильківська" – залізничний вокзал "Південний"
  • № 40 – Кадетський гай – станція метрополітену "Палац спорту"
  • № 42 – станція метрополітену "Либідська" – вулиця Дегтярівська
  • № 50 – вулиця Милославська – станція метрополітену "Либідська"
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Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

  • № 220 – вулиця Тростянецька – вулиця Медова
  • № 457 – станція метрополітену "Либідська" – вулиця Грабовського
  • № 507 – залізничний вокзал "Південний" – Національний музей народної архітектури та побуту України
  • № 520 – станція метрополітену "Либідська" – Національний музей народної архітектури та побуту України
  • № 539 – вулиця Ракетна – залізничний вокзал "Центральний"

Північне кладовище

Приміське сполучення:

  • № 258 – станція метрополітену "Лісова" – Північне кладовище

Трамвайні маршрути:

  • № 8 – станція метрополітену "Позняки" – станція метрополітену "Лісова"
  • № 28 – вулиця Милославська – станція метрополітену "Лісова"
  • № 29 – станція метрополітену "Бориспільська" – станція метрополітену "Лісова"
  • № 35 – вулиця Сержа Лифаря – станція метрополітену "Лісова"

Південне кладовище

Приміське сполучення:

  • № 740 (додатково) – Одеська площа – Південне кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

  • № 56 – станція метрополітену "Виставковий центр" –проспект Палладіна
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Тролейбусні маршрути:

  • № 11– Національний музей народної архітектури та побуту України – вулиця Маршальська
  • № 12 – станція метрополітену "Васильківська" – залізничний вокзал "Центральний"
  • № 43 – Кібернетичний центр – Дарницька площа
  • № 45 – станція метрополітену "Виставковий центр" – станція метрополітену "Васильківська"

Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:

  • № 444 – Вулиця Метрологічна – станція метрополітену "Дружби народів"
  • № 461 – станція метрополітену "Виставковий центр" – станція метрополітену "Святошин"
  • № 496 – станція метрополітену "Лук’янівська" – клінічна лікарня "Феофанія"
  • № 576 – вулиця Академіка Єфремова – авторинок "Чапаєвка"

Міське кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

  • № 14 – станція метрополітену "Нивки" – Лісорозсадник
  • № 32 – станція метрополітену "Нивки" – Мінський масив
  • № 90 – вулиця Григоровича-Барського – площа Валерія Марченка
  • № 90К – станція метрополітену "Святошин" – площа Валерія Марченка

Тролейбусні маршрути:

  • № 5 – вулиця Білицька – станція метрополітену "Площа Льва Толстого"
  • № 16 – вулиця Академіка Туполєва – Майдан Незалежності
  • № 23 – вулиця Академіка Туполєва – станція метрополітену "Лук’яніська"
  • № 23К – вулиця Академіка Туполєва – станція метрополітену "Дорогожичі"
  • № 26 – проспект Свободи – станція метрополітену "Нивки"

Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:

  • № 166 – станція метрополітену "Лук’янівська" – вулиця Академіка Туполєва
  • № 186 – станція метрополітену "Святошин" – вулиця Стеценка
  • № 223 – вулиця Академіка Туполєва – залізничний вокзал "Південний"
  • № 410 – станція метрополітену "Нивки" – станція метрополітену "Почайна"
  • № 437 – вулиця Генерала Наумова – вулиця Наталії Ужвій
  • № 439 – житловий масив Виноградар – площа Перемоги
  • № 518 – вулиця Сирецька – вулиця Кадетський гай
  • № 581 – площа Тараса Шевченка – станція метрополітену "Святошин"

Лісове кладовище

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Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

  • № 63 – станція метрополітену "Червоний хутір" –Лісовий масив
  • № 77 – вулиця Курнатовського – Лісове кладовище
  • № 81 – станція метрополітену "Лісова" – Лісовий масив
  • № 101 – станція метрополітену "Почайна" – вулиця Милославська
  • № 121 (додатково) – станція метрополітену "Почайна" – Лісове кладовище
  • № 122 (додатково) – станція метрополітену "Оболонь" – Лісове кладовище
  • № 124 (додатково) – станція метрополітену "Чернігівська" – Лісове кладовище
  • № 125 (додатково) – універсам "Позняки" – Лісове кладовище

Тролейбусні маршрути:

  • № 25 – проспект Свободи – станція метрополітену "Почайна"
  • № 30 – вулиця Милославська – вулиця Кадетський гай
  • № 37 – станція метрополітену "Лісова" – вулиця Милославська
  • № 37А – станція метрополітену "Лісова" – поліклініка, вулиця Миколи Закревського

Трамвайні маршрути:

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  • № 5 – вулиця Сержа Лифаря – "Троєщина-2"
  • № 22 – бульвар Перова – ЗЗБК
  • № 28 – вулиця Милославська – станція метрополітену "Лісова"
  • № 33К – вулиця Сержа Лифаря – вулиця Павла Усенка
  • № 35 – вулиця Сержа Лифаря – станція метрополітену "Лісова"

Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:

  • № 233 – станція метрополітену "Лісова" – вулиця Лісківська
  • № 242 – вулиця Гарматна – станція метрополітену "Лісова"
  • № 414 – вулиця Володимира Сосюри – вулиця Будищанська
  • № 415 – станція метрополітену "Харківська" – вулиця Кубанської України
  • № 416 – Кібернетичний центр – вулиця Теодора Драйзера
  • № 418 – вулиця Попудренка – вулиця Лісківська№
  • 434 – вулиця Оноре де Бальзака – станція метрополітену "Чернігівська"
  • № 523 – вулиця Каштанова – станція метрополітену "Дружби народів"
  • № 528 – станція метрополітену "Чернігівська" – вулиця Лісківська
  • № 544 – вулиця Космонавта Волкова – вулиця Андрія Малишка
  • № 555 – ДВРЗ – вулиця Миколи Кибальчича
  • № 590 – станція метрополітену "Либідська" – вулиця Лісківська
  • № 600 – універмаг "Дитячий світ" – вулиця Теодора Драйзера

Державний історико- меморіальний Лук’янівський заповідник

Тролейбусні маршрути:

  • № 16 – вулиця Академіка Туполєва – Майдан Незалежності
  • № 19 – площа Космонавтів – вулиця Ольжича
  • № 23 – вулиця Академіка Туполєва – Лук’янівська площа
  • № 23К – вулиця Академіка Туполєва – станція метрополітену "Дорогожичі"

Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:

  • № 439 – житловий масив Виноградар – площа Перемоги
  • № 558 – проспект Свободи – залізничний вокзал "Центральний"

Пуща-Водицьке кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

  • № 30 – станція метрополітену "Академмістечко" – санаторій "Лісова поляна"

Трамвайні маршрути:

  • № 12 – Пуща-Водиця – Контрактова площа
  • № 17 – Пуща-Водиця – вулиця Йорданська
  • № 19 – Контрактова площа – площа Тараса Шевченка

Корчуватське кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

  • № 20 – станція метрополітену "Льва Толстого" –житловий масив Корчувате
  • № 52 – вулиця Закарпатська – станція метрополітену "Либідська"

Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:

  • № 470 – вулиця Ягідна – Національний музей історії України у Другій світовій війні
  • № 557 – станція метрополітену "Либідська" – житловий масив Корчувате
  • № 567 – станція метрополітену "Видубичі" – авторинок "Чапаєвка"

Святошинське кладовище

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

  • № 23 – вулиця Симиренка – вулиця Салютна
  • № 56 – станція метрополітену "Виставковий центр" –проспект Палладіна

Тролейбусні маршрути:

  • № 39 – вулиця Чорнобильська – проспект Леся Курбаса

Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:

  • № 401– вулиця Чорнобильська – залізничний вокзал "Південний"
  • № 408 – вулиця Обухівська – залізнична станція "Київ-Волинський"
  • № 576 – вулиця Академіка Єфремова – авторинок "Чапаєвка"

Братське та Михайлівське кладовища

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

  • № 9 – Вулиця Булгакова – станція метрополітену "Лук’янівська"

Трамвайні маршрути:

  • № 1 – Михайлівська Борщагівка – вулиця Старовокзальна

Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі:

  • № 188 – вулиця Симиренка – станція метрополітену "Нивки"
  • № 201 – бульвар Кольцова – станція метрополітену "Шулявська"
  • № 408 – вулиця Обухівська – залізнична станція "Київ-Волинський"
  • № 411 – вулиця Симиренка – станція метрополітену "Палац спорту"
  • № 421 – вулиця Симиренка – станція метрополітену "Почайна"
  • № 461 – станція метрополітену "Святошин" – станція метрополітену "Виставковий центр"
  • № 510 – вулиця Ірпінська – вулиця Булгакова
  • № 576 – вулиця Академіка Єфремова – авторинок "Чапаєвка"

Більше маршрутів можна переглянути на офіційному сайті КМДА.

Раніше ми повідомляли, що у Київській міській державній адміністрації заявили, що марш на честь дивізії СС "Галичина" був заявлений як патріотичний марш вишиванок. А міська влада не може заборонити українцям проводити мирні акції чи збори. Адже це право їм гарантоване Конституцією України.

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