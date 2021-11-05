Час готується до холодів: у Києві змінюватиметься погода (карта)

Синоптики прогнозують сильний та холодний вітер

Погода в Києві на 6 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 6 листопада, у Києвібуде похмура та холодна погода. Температура повітря починає опускатись.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень максимальна температура повітря становитиме 12 градусів тепла. Небо покриють хмари, а опадів не повинно бути. Синоптики попереджають про сильний та холодний вітер.

Вночі стовпчики термометрів впадуть до 6 градусів вище нуля. Без опадів.

Прогноз погоди у столиці на 6 листопада. Скрін із сайту Укргідрометцентру

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Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший снігу Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.

Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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