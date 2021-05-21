Посидіти на яйцях. У центрі Києва з'явилася незвичайна лавочка (фото)

Вона знаходиться на вулиці Городоцького – жителі Києва вже встигли її зламати, вирвали частину дерев'яних яєць, а хтось навіть лотки пошкодив

У центрі Києва встановили незвичайну лавочку

У центрі Києва з'явилася незвичайна лавочка. Вона зроблена з лотків дерев'яних яєць. Незвичайний об'єкт розташований на вулиці Городецького.

Реклама

Кияни активно обговорювали фото лавочки в соціальних мережах ще 12 травня. Думки з стосовно оригінального арт-об'єкту розділилися. Багато киян так і не зрозуміли креативної ідеї. Люди називають лавочку жлобством і несмаком. А деяким городянам вона сподобалася

Люди називають лавочку жлобством і несмаком / Фото: Александр Марущак, Сьогодні

"Прикольно. В Києві з'явилося місце, де можна "посидіти на яйцях", – пишуть у коментарях під фото.

Реклама

Пройшло декілька днів, а люди вже зламали лавочку / Фото: Александр Марущак, Сьогодні

На жаль, в ідеальному стані лавочка простояла недовго. Сьогодні вранці вона виглядала вже по-іншому. З лавочки вирвали дерев'яні яйця, а в деяких місцях і частини лотків.

Багатьом сподобалася ідея, хоча вони не розуміють чому саме яйця / Фото: Александр Марущак, Сьогодні

Реклама

"Такі лавочки – це не для наших людей. Їм потрібно ставити щось з бетону або арматури, щоб не могли зламати. Мені ця лавочка подобалася. Дуже оригінально зроблено. Такий собі безкоштовний масаж, коли сидиш на ній", – розповіла киянка Ольга, яка працює в офісі на Городецького.

У Києві можна "посидіти на яйцях" / Фото: Александр Марущак, Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що в Києві встановили 20 нових лавочок, п'ять з яких оснащені сонячними батареями.