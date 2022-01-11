Збудують черговий ЖК? У Києві забудовник зніс гуртожиток

Прокуратура має намір з'ясувати, чи законно чинить забудовник

У столиці зносять гуртожиток, де мешкають люди / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці на місці гуртожитку, який зносять, з'явиться житловий комплекс. У Голосіївській РДА "Сьогодні" пояснили, що будівля на Метрологічній перебуває не на балансі територіальної громади Києва.

Гуртожиток, який сьогодні розпочали демонтувати – власність Академії наук України.

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"Законно чи ні зносять цей гуртожиток, ми ще розбиратимемося. До справи має підключитися столична прокуратура. Ця будівля – власність Академії наук України. До нас зверталися по допомогу мешканці цього гуртожитку. І на цю тему було кілька спільних нарад. Ми залишаємось на боці мешканців. Своєю чергою в Академії наук України нас запевнили, що діють у рамках чинного законодавства. Нам пообіцяли, що людей на вулицю ніхто не викидатиме – мешканцям обіцяли запропонувати місця в інших гуртожитках", – розповів сайту "Сьогодні" голова Голосіївської РДА Сергій Садовий.

За його словами, ймовірно, що будівлю зносять через наміри інвестора збудувати на цьому місці житловий комплекс.

Що сталося

У Києві на Метрологічній, 1, зносять гуртожиток, у якому мешкають люди.

У Мережі стверджують, що там мешкають дві родини.

Активіст Михайло Погребиський повідомив у Facebook, що багато років людей намагалися тупо викинути надвір – відключали їм газ, електрику, опалення, гарячу воду; найняті бандити з відомого злочинного угруповання били вікна у квартирах та машинах мешканців.

Волонтерів просять забрати тварин, які замерзають на вулиці.

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