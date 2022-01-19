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Посилка для Тоні. Для єдиної горили в Україну надіслали незвичайний подарунок (фото, відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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19 січня, 17:18
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Цього року Тоні виповнюється 48 років, зараз він дотримується виключно вегетаріанської дієти
Горила-старожил отримав різдвяний подарунок
Горила-старожил отримав різдвяний подарунок / Фото: Колаж: Сьогодні

Найстаріший мешканець Київського зоопарку – єдина в Україні рівнинна горила Тоні, отримав різдвяні подарунки з Німеччини. Тоні, до речі, народився у німецькому місті Нюрнберг 8 серпня 1974 року. Жив у двох німецьких зоопарках, а у вересні 1999-го переїхав до Києва. Вже третій рік горила-старожила отримує різдвяний подарунок з Німеччини від своїх шанувальників, які його пам'ятають і люблять. Цього разу в коробку надіслали улюблені смаколики горили – арахіс, мигдаль та родзинки.

А особливий подарунок – це теплий іменний плед із кишенями.

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"Оновка дуже сподобалася Тоні. Він із задоволенням укривається пледом, а в кишенях знаходить ласощі. Подарунок горилі припав до смаку. За рік він використовує щонайменше 20 ковдр. Влітку – це легкі покривала, якими він укривається, а в жовтні-листопаді користується теплими ковдрами. Вистачає одного на місяць – він їх швидко рве і грає клаптями. З грудня до лютого Тоні використовує по дві-три теплі ковдри", – розповідають сайту "Сьогодні" гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Горила Тоні – єдина рівнинна горила в Україні. Цього року Тоні виповнюється 48 років. Зараз він дотримується виключно вегетаріанської дієти – у раціоні завжди є сезонні овочі, фрукти, листя бананів, цикорій та багато рідини.

Вже третій рік горила-старожил отримує різдвяний подарунок з Німеччини.
Вже третій рік горила-старожил отримує різдвяний подарунок з Німеччини.

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Минулого року для Тоні співробітники Київського зоопарку створили велику літню "фазенду" на відкритому повітрі з гамаками та великою терасою.

"Ми з великою любов'ю та увагою дбаємо про нього. Але як же приємно, що про нашого дідуся пам'ятають його шанувальники з-за кордону! Спеціальна дієта, приємні емоції та комфортні умови проживання забезпечать нашому Тоні хорошу старість", – розповів сайту "Сьогодні" Кирило Трантін.

Торік для Тоні створили велику літню "фазенду"
Торік для Тоні створили велику літню "фазенду"

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