Потепління прийде зі снігом: погода у Києві 20 січня

Сьогодні в столиці очікуються опади, а також сильний вітер

Температура в столиці сягатиме 3 градусів тепла/Колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві в четвер, 20 січня, буде сніжною. Попри опади, в столиці нашої країни прогнозують "плюсову" температуру. Очікуються пориви вітру до 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня у Києві стовпчики термометрів коливатимуться від 1 до 3 градусів тепла. Температура покращиться, у порівнянні з попереднім днем. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

Що робити під час сильного вітру?