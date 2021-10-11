Привід для гордості: в Новій ратуші Лейпцига відкрилася виставка київських ілюстраторів (фото)

Куратором проекту "30 плакатів з Києва" виступив директор Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень

Уже навесні 2022 року в Києві пройдуть Дні Лейпцига / Фото: Колаж: Сьогодні

У Лейпцигу проходять Дні Києва, присвячені 60-річчю побратимства і співпраці двох міст. В рамках святкування ювілею одного з найстаріших міських партнерств відкрили виставку "30 плакатів з Києва" в фойє Нової ратуші Лейпцига.

Про це повідомляють в КМДА.

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Виставка, є частиною проекту "Yellow & Blue" клубу ілюстраторів Pictoric.

"Це 30 плакатів, створених талановитими київськими ілюстраторами, які демонструють сучасну Україну мовою мистецтва. І я радий, що жителі Лейпцига зможуть у такий спосіб наблизитись до нашої культури та, можливо, побачити нас по-новому", – сказав заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський, який був присутній на відкритті.

Літак в небі / Фото: КГГА

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Куратором проекту "30 плакатів з Києва" виступив директор Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень Федір Баландін.

Хатинка в українському стилі / Фото: КГГА

Авторами ілюстрацій, які увійшли до проекту, стали Олег Грищенко, Ольга Гордієнко, Андрій Гетьманчук, Анна Гаврилюк, Анна Іваненко, Артем Крепкий, Женя Полосіна, Роман Рубан, Софія Рунова, Анна Сарвіра, Настя Слєпцова, Олена Старанчук, Юлія Тверітіна, Ілля Угнівенко, Олена Тихонюк, Софія Томіленко, Ольга Штонда, Поліна Дорошенко, Тетяна Захачевська, Анна Андреєва, Наталія Левицька, Марія Фоя, Олександр Шатохін, Тетяна Якунова.

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На картинці зображено столиця / Фото: КГГА

Відзначимо, що вже навесні 2022 року в Києві пройдуть Дні Лейпцига, до якого українська столиця також підготує ряд яскравих мистецьких проектів.

Тут автор швидше за все хотів зобразити київську ніч / Фото: КГГА

Клуб ілюстраторів Pictoric

Клуб ілюстраторів Pictoric – це спільнота ілюстраторів, дизайнерів-графіків і художників.

Столиця славиться своїми каштанами / Фото: КГГА

Створюють спільні проєкти та залучають до них талановитих художників із різних країн для того, щоб популяризувати якісну сучасну ілюстрацію в Україні та закордоном, беруть участь в міжнародних фестивалях та книжкових ярмарках (серед них: Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал", Tbilisi Book Days, Міжнародний фестиваль постерів та типографічного дизайну Plaster в місті Торунь (Польща), Франкфуртський книжковий ярмарок, Torino Graphic Days тощо).

Художники вражають своєю майстерністю / Фото: КГГА

Також Pictoric організовує освітні заходи, майстер-класи та лекції. Серед найвідоміших на сьогодні проєктів Pictoric – "Діячі України", "Yellow&Blue", "Довіряй, але перевіряй. Медіаграмотність в українському суспільстві", "Ukrainian Illustration Garden".

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