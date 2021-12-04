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Спіймали злодіїв із Грузії. Скільки квартир пограбували? (відео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
4 грудня, 06:37
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Поліції відомо щонайменше про чотири крадіжки
Їм знову світить тюрма – до 6 років. Колаж "Сьогодні"
Їм знову світить тюрма – до 6 років. Колаж "Сьогодні"

Проникали у під'їзди слідом за дітьми та грабували квартири. На Київщині правоохоронці затримали двох злодіїв.
Спіймали на місці злочину, коли ті ж виносили награбоване з чергового приміщення у Вишневому. Ким виявилися злодії та як працювали – дізналася журналіст "Сегодня" Тетяна Гаврилюк.

Деталі

Двоє людей у під'їзді заглядають у кожну дверну свердловину. Придивляються до замків, вибирають двері – і йдуть. На це відео у соцмережі натрапили правоохоронці. Його кілька днів тому бачила мешканка Вишневого. А напередодні ці чоловіки прийшли до її будинку.

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"Ми прийшли з роботи додому – двері відчинені. Копалися, гикали, ходили. Те, що зверху лежало на тумбочках – забрали все. Три золоті кільця, три механічні і дві смарт-години, а ще готівка – всі прихопили з собою",- каже сусідка.

На дверях до під'їзду встановлено домофон та кодовий замок. Щоб потрапити всередину – зловмисники чекали на дітей. Ті відчиняли двері, заходили додому. А за ними до під'їзду пробиралися і злодії. Ось цей момент вдалося зафіксувати, щоправда, у іншому під'їзді. Зрештою обох зловили на місці злочину. Крадіями виявилися громадяни Грузії. Обидва затримані – добре відомі поліції. Бо неодноразово засуджені. Теж за квартирні пограбування.

Поліції відомо щонайменше про чотири крадіжки. Орудували грузини на території Бучанського, Обухівського та Вишгородського районів. Копи не виключають: географія злочину може бути значно ширшою. Скільки загалом награбували – поки що лише підраховують. Іноземців не зупинило навіть те, що зараз один із них під слідством.

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Один із них перебуває підсудним у Бородянському суді саме за скоєння квартирної крадіжки. Але саме за рішенням суду вони перебувають на волі і, на жаль, продовжують скоювати злочини. Затримано нині у СІЗО. Їм знову світить тюрма – до 6 років. Правоохоронці клопотатимуть, щоб на період розслідування зловмисників заарештували.

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