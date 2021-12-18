Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Онлайн Берінчик - Чанієв 😷 Омікрон в Україні Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Свято з конфузом. Ялинку на Софійській площі запалили з другого разу (відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
18 грудня, 18:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Києві головну ялинку країни не змогли засвітити з першого разу – люди двічі розпочинали зворотний відлік
У Києві не вдалося засвітити ялинку з першого разу
У Києві не вдалося засвітити ялинку з першого разу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Софійській площі під час відкриття головної ялинки країни стався конфуз – гірлянди на святковому дереві не змогли включити з першого разу.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

Що сталося з ялинкою?

На сцені саме виступав мер міста Віталій Кличко. Він привітав глядачів із майбутніми святами та разом із людьми розпочав зворотний відлік. Коли люди дорахували від 10 до 1, ялинка мала засвітитися, проте включилася лише ілюмінація навколо неї.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Тоді мер придумав, як викрутитись із ситуації. Він заявив, що, мабуть, кияни дуже тихо рахували і були не дуже активні, тому ялинка не "захотіла" сяяти. Тоді розпочали ще один відлік, який таки закінчився успіхом. Новорічне дерево яскраво засяяло різнобарвними вогнями.

Реклама
Фото: Дар'я Цісарук, "Сьогодні"

Як прикрасили ялинку цього року

Штучна ялинка заввишки 31 метр засяяла яскравими вогнями. Вона прикрашена 20 тисячами іграшок золотого та червоного кольорів. На маківці встановлено різдвяну зірку, під якою знаходиться Земля. Над ялинкою розвішано понад 70 інших планет.

Коштує ялинка та декорації 25-27 млн гривень – їх надають спонсори та організатори.

Також на площі розмістили вертеп діаметром 32 метри. Це найбільший у Європі вертеп з фігурами Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

7 602

захворіло за тиждень в Києві

-4%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.19

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.84

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти