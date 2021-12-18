Свято з конфузом. Ялинку на Софійській площі запалили з другого разу (відео)

У Києві головну ялинку країни не змогли засвітити з першого разу – люди двічі розпочинали зворотний відлік

У Києві не вдалося засвітити ялинку з першого разу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Софійській площі під час відкриття головної ялинки країни стався конфуз – гірлянди на святковому дереві не змогли включити з першого разу.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

Що сталося з ялинкою?

На сцені саме виступав мер міста Віталій Кличко. Він привітав глядачів із майбутніми святами та разом із людьми розпочав зворотний відлік. Коли люди дорахували від 10 до 1, ялинка мала засвітитися, проте включилася лише ілюмінація навколо неї.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Тоді мер придумав, як викрутитись із ситуації. Він заявив, що, мабуть, кияни дуже тихо рахували і були не дуже активні, тому ялинка не "захотіла" сяяти. Тоді розпочали ще один відлік, який таки закінчився успіхом. Новорічне дерево яскраво засяяло різнобарвними вогнями.

Реклама

Фото: Дар'я Цісарук, "Сьогодні"

Як прикрасили ялинку цього року

Штучна ялинка заввишки 31 метр засяяла яскравими вогнями. Вона прикрашена 20 тисячами іграшок золотого та червоного кольорів. На маківці встановлено різдвяну зірку, під якою знаходиться Земля. Над ялинкою розвішано понад 70 інших планет.

Коштує ялинка та декорації 25-27 млн гривень – їх надають спонсори та організатори.

Також на площі розмістили вертеп діаметром 32 метри. Це найбільший у Європі вертеп з фігурами Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників.