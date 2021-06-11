Пропонували 2 млн грн: у Києві підприємці намагались підкупити керівництво держустанови (фото)

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

У Києві судитимуть двох підприємців, які пропонували 2 млн гривень "відкату" керівництву держустанови та намагались заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох підприємців за фактами пропозицій надання неправомірної вигоди керівництву державного підприємства та спробі заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підприємець разом із переможцем тендеру на закупівлю спортивного обладнання, пропонував керівництву державного підприємства, підпорядкованого Мінмолодьспорту "відкат" у розмірі 10% від суми закупівлі за підписання актів приймання-передачі товару та його оплату в розмірі 2,7 млн грн без фактичної поставки.

А потім один із зловмисників пропонував 30% від суми закупівлі за прийняття товару, який не відповідає технічному завданню. Крім того, ще 10% обіцяли за відтермінування строків поставки товару на загальну суму 14 млн грн.

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Таким чином, зловмисники пропонували "відкат" на загальну суму близько 2 млн грн.

"За умовами фігурантів грошові кошти повинні були передаватись службовим особам після фактичного надходження коштів на рахунки переможців тендерів після їх обготівкування. Після підписання актів приймання-передачі товару на суму 2,7 млн грн двоє зловмисників були затримані у порядку ст. 208 КПК України", – йдеться в повідомленні.

За вчинене зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Зазначимо, що затримали зловмисників ще 22 грудня 2020 году, а зараз справу вже скерували до суду.

Раніше ми повідомляли, що чиновник із Секретаріату Кабінету Міністрів України піде під суд за хабар у 2,5 мільйона гривень.