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Пропонували роботу в Офісі президента і Кабміні: СБУ викрила шахраїв

19 січня, 12:00

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Копи затримали колишнього помічника одного з народних депутатів України

Контррозвідка СБУ викрила злочинне угруповання, учасники якої "працевлаштовували" кандидатів на керівні державні посади.

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Як розповіли в пресслужбі відомства, підозрювані пропонували робочі місця, у тому числі, в Офісі Президента України і Кабінеті Міністрів України.

Оперативники встановили, що у Києві діє злочинне угруповання, до складу якої входить колишній помічник одного з народних депутатів України. Він для дискредитації органів влади за 200 000 доларів США запропонував "вирішити" питання про призначення кандидата на посаду директора Департаменту з питань юстиції і правоохоронної діяльності Офісу Президента України.

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Підозрюваного затримали 18 січня під час отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі 100 000 доларів США.

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Зараз слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Раніше ми повідомляли, що в Україні судитимуть шахраїв, які намагалися продати за понад 750 тисяч доларів США віртуальні посади в "Укроборонпромі" та Черкаській ОДА.

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Також нагадаємо, у Києві затримали шахрая, який вимагав 150 тисяч доларів, прикриваючись зв'язками в Офісі президента.

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