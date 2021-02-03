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Запобігла пожежі: 4-річну киянку нагородили орденом "За добру справу" (фото)

3 лютого, 11:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Дитина врятувала чужу квартиру від пожежі

У Києві 4-річну дівчинку нагородили орденом "За добру справу".

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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва.

Як виявилося, маленька дівчинка врятувала чужу квартиру від пожежі.

"Погляд Поліни затримався на декількох мерехтіннях, ледве помітних в одному з вікон багатоповерхівки. Дівчинка відразу смикнула маму за руку та сказала, що у вікні пожежа. І вона була права, саме в той момент в одній із квартир розвивалася пожежа. Можливо, саме в ті хвилини чорний кіт, якого згодом врятували, вже прокинувся та шукав місце де сховатись, аби врятуватись від їдкого диму", – йдеться в повідомленні.

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Мама Поліни, Ольга, не втрачаючи часу, викликала на допомогу рятувальників.

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Начальник 19-ї пожежної частини Ігор Щербаков нагородив юну героїню орденом "За добру справу".

Нагадаємо, в Миколаївській області 2 лютого о 12:58 в одноповерховій будівлі великого торгового центру виникла пожежа на площі близько 800 "квадратів". До гасіння були залучені 73 особи і 19 одиниць техніки, з них від ДСНС 65 людина і 15 одиниць техніки.

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Також відомо, що на момент приїзду пожежних бригад в торговому центрі вже не було людей . Незабаром копи затримали палія торгового центру. Він доставлений в Первомайське управління поліції.

Дивіться відео – рятувальники дістали з кювету вантажівку:

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Київ рятувальники нагородження ДСНС

Джерело: Сьогодні

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