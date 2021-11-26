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Доведеться сидіти вдома? Яка погода буде у Києві завтра – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
26 листопада, 17:00
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Максимальна температура повітря у столиці вдень буде 7 градусів тепла
Погода в Києві на 27 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 27 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 27 листопада, у Києві вранці буде дощ, але ввечері опадів вже не повинно бути.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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У Києві найближчої ночі та вранці пройде дощ. Завтра вдень опади вже вщухнуть.

Стовпчики термометрів коливатимуться від 6 до 7 градусів вище за нуль.

Погода в Україні на 27 листопада. Фото: Наталії Діденко
Погода в Україні на 27 листопада. Фото: Наталії Діденко

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На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холодивже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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