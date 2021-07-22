Приїхали до Києва з Росії. Що відомо про пацієнтів Олександрівської лікарні зі штамом "Дельта"

Експерт розповів про симптоми нового штаму, а також чи введуть карантин в столиці

У столичній лікарні новий штам коронавируса. Фото: колаж "Сьогодні"

Киян приголомшила новина про те, що в Олександрівській лікарні у шести пацієнтів виявили індійський штам коронавірусу "Дельта". Новий вірус підхопили люди від 21 до 73 років. Сайт "Сьогодні" поспілкувався з першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником, щоб прояснити всю небезпеку ситуації для городян у зв'язку з виявленням небезпечного вірусу.

Симптом – дихальна недостатність

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Що відомо про пацієнтів, який у них діагноз?

За його словами, стан у всіх шести осіб, які надходили до Олександрівської лікарні, – середнього та тяжкого ступеня тяжкості. Два пацієнта були в реанімації. Клінічна картина характеризувалася високою температурою і дихальною недостатністю, але не відрізнялася від тих хворих, які надходили з коронавірусом до лікарні і до цього.

У зв'язку з цим було проведено аналіз їх місцезнаходження до прибуття до Києва. Виявилося, що частина з пацієнтів приїхали до столиці з Росії. Було прийнято рішення провести попередній аналіз. Він показав, що це штам "Дельта". На цей момент всі зразки матеріалів пацієнтів відправлені в лабораторію Центру громадського здоров'я України, і зараз ми очікуємо від них підтвердження або спростування цього діагнозу.

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Тобто всі хворі були в Росії?

Більша їх частина останнім часом перебувала в Росії. Ми не маємо права розголошувати особисті дані про пацієнтів. Можу додати, що зараз фахівці перевіряють всіх контактних осіб, з якими спілкувалися пацієнти. Вони теж перебуватимуть під наглядом медиків.

Звідки везуть "Дельту"

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Раніше заявлялося, що штам "Дельта" можуть завести зі всіляких курортів, наприклад, з Туреччини, Індії. Чи так це?

Я не виключаю, що таке можливо. На сьогодні кордони відкриті, в тому числі до Туреччини і Європи. У розпалі сезон відпусток. Всі їздять на відпочинок. Люди перетинаються в різних аеропортах, літаках, готелях на курорті. А коли вони повертаються додому, є велика ймовірність в тому, що цей штам потрапляти до України.

Місць в лікарнях вистачить?

Чи вистачить у Києві місць в лікарнях, щоб приймати пацієнтів зі штамом коронавірусу "Дельта"?

Місць в лікарнях вистачить. На сьогодні ми підготували 23 медичних установи та понад 5,6 тисячі ліжок, щоб приймати хворих на коронавірус. Штам "Дельта" протікає практично так само, як і інші штами.

Заганяють на вакцинацію?

Скептики стверджують, що новина про штам коронавірусу "Дельта", який виявили в Києві, це примусовий метод загону людей на вакцинацію. Мовляв, поспішайте вколотися, інакше помрете. Чи так це?

Частки правди в таких заявах немає. Ми з самого початку заявляли, що єдиний спосіб зупинити коронавірусну інфекцію – це колективний імунітет. Його можна отримати, тільки шляхом імунізації. Тому інших варіантів на сьогодні просто немає. Ми говоримо про штам коронавірусу "Дельта", оскільки не маємо права приховувати цю інформацію.

Чи введуть карантин і обмеження в транспорті

У зв'язку з виявленням індійського штаму коронавірусу "Дельта" планують в місті вводити карантин або впроваджувати обмеження в міському транспорті?

"Поки про обмеження ми взагалі не говоримо. Є чіткі норми, яких ми дотримуємося. Наприклад, постанова Кабміну, якою ми користуємося в частині введення тих чи інших обмежень. Поки немає жодних підстав для введення обмежень в Києві, а тим більш жорсткого карантину", – заявив сайту "Сьогодні" Микола Поворозник.

Раніше ми писали, що новий вірус підхопили люди від 21 до 73 років.

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Нагадаємо, "Дельта"-штам витісняє звичайний коронавірус – в США і Німеччині мутований штам є домінуючим.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта