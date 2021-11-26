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Припаркувався поряд із автомобілями. У Києві на парковку ТРЦ сів вертоліт (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
26 листопада, 17:25
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У соцмережах пишуть, що гелікоптер належить власнику "Епіцентра", але в поліції нам назвали іншу версію
Кияни стверджують, що вертоліт бачать на цій парковці не вперше.
Кияни стверджують, що вертоліт бачать на цій парковці не вперше. / Фото: Колаж: Сьогодні

На вулиці Берковецькій на парковці біля ТРЦ LavinaMall кияни помітили гелікоптер, який раптово приземлився.

Відео розмістив Telegram-канал Київ Оперативний, а сайт "Сьогодні" дізнався у поліції, що сталося.

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Містяни зняли відео з працюючими лопатями вертольота на тлі припаркованих автомобілів.

"Не хило! Це що за вертоліт такий сів на паркування ТРЦ LavinaMall? То взагалі можна було?" - йдеться у підписі до відео.

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"Прилетів скупитися на чорну п'ятницю"

У коментарях почали жартувати на цю тему в спробах розгадати, хто ж прилетів до ТРЦ. Основні припущення:

  • "Прилетів скупитися на чорну п'ятницю".
  • "Це коли немає паспорта на громадський транспорт".
  • "Забув у батька взяти на покупку сертифіката, а на гелікоптер не забув".
  • "Хлопцям з Бердичева терміново до Лавини Молл треба було за покупками".

Вертоліт власника "Епіцентра"?

Так пишуть деякі користувачі, стверджуючи, що недалеко від LavinaMall є центральний офіс "Епіцентра". Дехто каже, що вертоліт там бачать не вперше.

"Це вертоліт Гереги, нещодавно купив", – пишуть користувачі.

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Що вдалося дізнатися сайту "Сьогодні"

У Департаменті муніципальної безпеки нам повідоми, що їм нічого невідомо про посадку вертольота.

"Так сідати не можна", – сказали нам у департаменті.

Кияни припускають, що, можливо, гелікоптер перевозив до лікарні хвору людину і їй довелося зробити екстрену посадку.

У поліції Києва сайту "Сьогодні" підтвердили цю версію.

"Здійснювалося авіаперевезення хворого. На лінію 102 надійшло повідомлення, що в цьому місці через 20 хвилин приземлиться вертоліт, який перевозить хвору людину. Попросили сприяння", – повідомили у поліції Києва.

Там поки що не змогли сказати, кого перевозив гелікоптер і чому він приземлився саме біля ТРЦ. Також у поліції не змогли пояснити, кому саме належить вертоліт.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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