Припаркувався поряд із автомобілями. У Києві на парковку ТРЦ сів вертоліт (відео)

На вулиці Берковецькій на парковці біля ТРЦ LavinaMall кияни помітили гелікоптер, який раптово приземлився.
Відео розмістив Telegram-канал Київ Оперативний, а сайт "Сьогодні" дізнався у поліції, що сталося.
Містяни зняли відео з працюючими лопатями вертольота на тлі припаркованих автомобілів.
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"Не хило! Це що за вертоліт такий сів на паркування ТРЦ LavinaMall? То взагалі можна було?" - йдеться у підписі до відео.
"Прилетів скупитися на чорну п'ятницю"
У коментарях почали жартувати на цю тему в спробах розгадати, хто ж прилетів до ТРЦ. Основні припущення:
- "Прилетів скупитися на чорну п'ятницю".
- "Це коли немає паспорта на громадський транспорт".
- "Забув у батька взяти на покупку сертифіката, а на гелікоптер не забув".
- "Хлопцям з Бердичева терміново до Лавини Молл треба було за покупками".
Вертоліт власника "Епіцентра"?
Так пишуть деякі користувачі, стверджуючи, що недалеко від LavinaMall є центральний офіс "Епіцентра". Дехто каже, що вертоліт там бачать не вперше.
"Це вертоліт Гереги, нещодавно купив", – пишуть користувачі.
Що вдалося дізнатися сайту "Сьогодні"
У Департаменті муніципальної безпеки нам повідоми, що їм нічого невідомо про посадку вертольота.
"Так сідати не можна", – сказали нам у департаменті.
Кияни припускають, що, можливо, гелікоптер перевозив до лікарні хвору людину і їй довелося зробити екстрену посадку.
У поліції Києва сайту "Сьогодні" підтвердили цю версію.
"Здійснювалося авіаперевезення хворого. На лінію 102 надійшло повідомлення, що в цьому місці через 20 хвилин приземлиться вертоліт, який перевозить хвору людину. Попросили сприяння", – повідомили у поліції Києва.
Там поки що не змогли сказати, кого перевозив гелікоптер і чому він приземлився саме біля ТРЦ. Також у поліції не змогли пояснити, кому саме належить вертоліт.
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