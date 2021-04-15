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У Києві обіцяють тим, хто візьме тварину з притулку, приємний бонус

15 квітня, 20:05

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Оскільки люди дуже рідко забирають з притулків домашніх улюбленців, ветеринарна лікарня пообіцяла їм сертифікат на безкоштовний похід до стоматолога

У Київській міській лікарні ветеринарної медицини вирішили заохочувати киян, які будуть забирати тварин з притулків. Їм пропонують похід до стоматолога, правда для тварини.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Тварин з притулків забирають рідко, найчастіше люди купують чотириногих друзів у перевірених заводчиків. Щоб змотивувати, керівництво лікарні придумало привабливу пропозицію.

"Ми вирішили запропонувати додатковий бонус – безкоштовну послугу догляду за порожниною рота тварині, яку забирають в сім'ю з нашого притулку. Кожен новий господар отримає подарунковий сертифікат і може в зручний час ним скористатися", – розповіла в.о. директора КП Наталя Мазур.

Подібна процедура коштує чимало, а догляд за ротовою порожниною у тварин дуже важливий. За словами ветеринарів, якщо запустити стан зубів улюбленця, в майбутньому буде потрібна процедура видалення нальоту або навіть видалення зубів.

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Раніше ми повідомляли, що поки в США під час пандемії один притулок прилаштовував в хороші руки близько 10 вихованців в день, притулок в Україні брав до себе в два рази більше кинутих тварин, ніж до початку карантину. А подарувати новий будинок котам і собакам, які потрапили на вулицю, виявилися згодні в 1,5 рази менше українців.

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