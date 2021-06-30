Притискається до дітей і спускає штани. У Києві перевіряють інформацію про збоченця (фото)

В одному з супермаркетів чоловік показував свої статеві органи дітям різного віку

Фото: колаж "Сегодня"

Кияни обговорюють в соціальних мережах поведінку неадекватного чоловіка, який в одному з супермаркетів на вулиці Курській притискається до дітей будь-якого віку, коли немає дорослих поруч, знімає штани і показує свої принади.

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Як пишуть очевидці, на зауваження чоловік поводиться агресивно – кидається з кулаками і матом.

У поліції Києва кажуть, що перевіряють інформацію про неадекватного чоловіка.

"Сьогодні подібних викликів в поліцію Солом'янського району не надходило. Ми перевіримо чи були скарги на дії чоловіка в інші дні. Можливо, очевидці повідомили охорону супермаркету, а в поліцію вони не зверталися. Тому правоохоронці могли і не виїжджати на місце НП", – розповіли сайту "Сегодня" в поліції Києва.

Реклама Фото: Telegram-канал "Киев без цензуры"

Раніше ми повідомляли, що в Рівненській області 35-річний місцевий житель розбещував дітей – надсилав фото своїх статевих органів і вимагав зніматися в порно.