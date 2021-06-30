Русский
$ 27,18
32,3
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Притискається до дітей і спускає штани. У Києві перевіряють інформацію про збоченця (фото)

30 червня 2021 17:02

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

В одному з супермаркетів чоловік показував свої статеві органи дітям різного віку

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

Кияни обговорюють в соціальних мережах поведінку неадекватного чоловіка, який в одному з супермаркетів на вулиці Курській притискається до дітей будь-якого віку, коли немає дорослих поруч, знімає штани і показує свої принади.

Реклама

Як пишуть очевидці, на зауваження чоловік поводиться агресивно – кидається з кулаками і матом.

У поліції Києва кажуть, що перевіряють інформацію про неадекватного чоловіка.

"Сьогодні подібних викликів в поліцію Солом'янського району не надходило. Ми перевіримо чи були скарги на дії чоловіка в інші дні. Можливо, очевидці повідомили охорону супермаркету, а в поліцію вони не зверталися. Тому правоохоронці могли і не виїжджати на місце НП", – розповіли сайту "Сегодня" в поліції Києва.

Не пропусти!
Шева крикнув Ярмолі: "Закрий рот!" Той відповів жорстко
Андрій Шевченко і Андрій Ярмоленко

Фото: Telegram-канал "Киев без цензуры"
Реклама

Фото: Telegram-канал "Киев без цензуры"

Раніше ми повідомляли, що в Рівненській області 35-річний місцевий житель розбещував дітей – надсилав фото своїх статевих органів і вимагав зніматися в порно.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Кава від батюшки: хто і навіщо встановив незвичайний кіоск у Києві (фото, відео)
Кава від батюшки: хто і навіщо встановив незвичайний кіоск у Києві (фото, відео)Інші новини
80-річчя з дня нападу Гітлера на СРСР: як перші бомби падали на мирний Київ
80-річчя з дня нападу Гітлера на СРСР: як перші бомби падали на мирний КиївУкраїна
Фото вечора. Над Києвом зависла неймовірна хмара-гриб
Фото вечора. Над Києвом зависла неймовірна хмара-грибІнші новини
У Київському метрополітені одна зі станцій працює за годинником. Як так вийшло? (фото)
У Київському метрополітені одна зі станцій працює за годинником. Як так вийшло? (фото)Інші новини
У Києві відновили літній майданчик скандального кафе (фото, відео)
У Києві відновили літній майданчик скандального кафе (фото, відео)Інші новини
У Києві обмежили рух транспорту в аеропорт
У Києві обмежили рух транспорту в аеропорт "Бориспіль": як дістатисяІнші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти