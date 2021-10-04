Проблема домашнього насильства в Києві: з початку року понад 17 тисяч постраждалих

Тільки за вересень поліція зафіксувала 1 545 випадків, а по "Телефону довіри" надійшло 331 звернення

У столиці працює "телефон довіри" / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку року в поліцію Києва надійшло 13 964 звернення щодо домашнього насильства. А в міський Центр гендерної рівності, протидії та запобігання насильству звернулися 3250 постраждалих.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Скільки звернень

Всього ж в місті з початку року зафіксовано 17214 звернень щодо домашнього і гендерно зумовленого насильства.

За вересень поліція зафіксувала 1545 випадків, а по "Телефону довіри" Центру гендерної рівності надійшло 331 звернення.

Також з початку року послугами кімнат кризового реагування скористався 161 чоловік (4 чоловіків, 85 жінок і 72 дитини).

У міському притулку за цей же період перебували 32 людини.

Розвиток установ для постраждалих

Місто продовжує розвиток мережі установ, які покликані допомогти постраждалим від домашнього насильства.

Зокрема, ведуться роботи зі створення нового міського притулку та розпочато ремонт в приміщенні, де з'явиться новий Денний центр, який буде працювати як структурний підрозділ міського Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству.

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Куди звертатися

Якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся по телефону на муніципальну гарячу лінію "Телефон довіри" за номером: 15-00 зі стаціонарного або 044-272-15-00 з мобільного.

Також можна звернутися особисто в Центр гендерної рівності, протидії та запобігання насильству (вул. Іллєнко, 20). Працівники центру нададуть всю необхідну інформацію і допомогу.

Крім того, якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся в поліцію по телефону: 102.

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