Продаж COVID-сертифікатів: в Києві накрили банду, яка видавала підробки

Учасниками банди були медики, які вносили дані про "вакцинацію" в бази даних

У Києві викрили лікарів, які підробляли ковід-сертифікати. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція в Києві виявила угрупування зловмисників, які організували продаж підроблених COVID-сертифікатів. Документи про нібито вакцинацію від коронавірусу вносилися в базу данних та відображалися в "Дії".

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

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Вартість "послуги" – 250 євро. За ці кошти шахраї вносили інформацію про здійснення вакцинації в базу даних електронної системи охорони здоров’я, після чого видавали документ для виїзду за кордон.

Хто утворив банду?

Організатором угрупування зловмисників виявився раніше не судимий 23-річний киянин. Його спільниками були двоє жінок 1946 та 1976 років народження.

"Сімейна лікарка та медсестра столичної лікарні вносили недостовірну інформацію в базу даних електронної системи охорони здоров’я та видавали COVID-сертифікати. У такий спосіб цей документ відображався у мобільному застосунку, що давало можливість виїзду за кордон", – розповідають в поліції.

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Клієнтів вони знаходили через соціальні мережі та пропонували придбати міжнародний COVID-сертифікат без проходження процедури вакцинації.

Організатор злочинної схеми затриманий. Йому загрожує до шести років в’язниці.

Обшуки

Правоохоронці провели слідчі дії за місцем роботи співробітниць медичного закладу та обшукали автомобіль затриманого. Там вилучили речові докази:

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чернетки,

гроші,

телефон,

печатки,

бланки сертифікатів та іншу документацію.

Поліція вилучила низку доказів. Фото: Нацполіція

Тюрьма для лікарів

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що за підробку сертифіката про вакцинацію лікарю загрожує до двох років позбавлення волі. Також медика можуть позбавити права займатися медичною діяльністю.

"Зараз покарання йтиме за статтею, яка стосується підроблення документів. Специфічної статті немає. Зараз відповідальність, яка є,- за внесення неправдивих даних. Для лікаря це – від позбавлення права займатися медичною діяльністю до двох років позбавлення волі", – пояснив він.

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