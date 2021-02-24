Продовольчий кошик: де в Києві шукати європейську якість за українською ціною

"Компанія заробляє не на націнці, а на обсязі продажів", – говорять в "АТБ-Маркет"

Останнім часом кияни стали все частіше помічати, що на харчування йдуть значно більші суми, ніж раніше. На жаль, реальність така, що ціни на продукти повільно, але впевнено повзуть вгору. Причини цілком очевидні: майже рік у країні діють карантинні обмеження, постачальники та виробники зазнають збитків, отже, часом змушені використовувати непопулярні заходи.

Однак можливість щодня купувати якісні продукти й при цьому не витрачати зайвого у мільйонів громадян України, у тому числі й у жителів Києва, все-таки є.

Простий і перевірений роками спосіб заощаджувати сімейний бюджет, не відмовляючи собі в придбанні улюблених продуктів і навіть делікатесів, надає мільйонам українців найбільша торговельна мережа країни "АТБ". Нагадаємо, що в столиці й області вже відкрито більше трьохсот таких магазинів, а в 24 областях країни працюють 1206 супермаркетів "АТБ". Їхня кількість постійна зростає, оскільки щорічно компанія відкриває приблизно 100 магазинів, підкорюючи нові регіони. Карта присутності супермаркетів лідера вітчизняного ритейлу нині включає 307 населених пунктів, у тому числі й наше місто.

Компанія займає лідируючі позиції за багатьма показниками. Більш як чверть століття вона дотримується своєї помірної цінової політики – вартість будь-якого товару на прилавках "АТБ" нижча за середньоринкову на 10–15%. Акції ("Товар тижня", "Товар дня" тощо) дозволяють заощаджувати до 40–50%. Це стосується навіть імпортної продукції. Де, приміром, можна купити смачні польські ковбаски, свіжі цитрусові чи ароматну італійську мелену каву за розумну суму для української родини, що має середній дохід? Відповідь може бути тільки одна – у магазині "АТБ".

У корпорації неухильно додержуються принципів соціально орієнтованого бізнесу, тому працюють винятково з мінімальною націнкою – заробляють не на вартості товару, а на обсягах його реалізації. Обсяги вражають: за підсумками минулого року товарообіг мережі становив 149,8 млрд грн (включаючи ПДВ). Протягом 2020-го він збільшився на 18,2%.

Рік у рік компанія "АТБ" оптимізує свої бізнес-процеси, застосовує найсучасніші енергоощадні технології, розвиває власну логістичну інфраструктуру (має великий автопарк, мультитемпературні складські центри), а головне – працює з виробниками тільки напряму.

Покупці можуть заощаджувати, оскільки компанія пропонує різноманітний асортимент товарів власних торгових марок "АТБ". За якістю такі товари, що вже полюбилися киянам, нітрохи не поступаються якості продукції розкручених брендів, а от їхні ціни значно нижчі. Цей ексклюзивний асортимент (продукція ВТМ продається тільки в магазинах "АТБ") становить майже третину від загального – зараз на прилавках кожного із супермаркетів торговельної мережі представлено більш ніж 3,5 тисячі найменувань товарів.

"Компанія заробляє не на націнці, а на обсязі продажів. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб забезпечити стабільні ціни – насамперед на соціальну групу продуктів харчування та товари першої необхідності", – повідомили у пресслужбі компанії "АТБ-Маркет".

Сьогодні "АТБ" є не тільки лідером галузі роздрібної торгівлі за товарообігом, числом магазинів, географією присутності, обсягом сплачених податків, але й за кількістю клієнтів. Щодня магазини мережі в 24 областях України відвідують більш ніж 4 мільйони осіб, які оцінили можливість купувати якісні продукти й при цьому суттєво заощаджувати.

Мільйони українських громадян, включаючи й жителів Київщини, знають торговельну мережу "АТБ" як найбільш надійного, перевіреного часом постачальника гарантовано свіжих продуктів за максимально доступними цінами.

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