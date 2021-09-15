"Проїзд у трамваї коштував три копійки". Чиновниця КМДА ностальгує про життя в Радянському Союзі

Користувачі Мережі не всі поділяли думку Олени Фіданян

Столична чиновниця затужила за СРСР і викликала скандал / Фото: Колаж: Сьогодні

Як було добре жити в СРСР – не боялися пити воду, не було коронавіруса, в транспорті був дешевий проїзд, а також не вирували вандали. Саме так відгукується про минулі часи директор департаменту освіти і науки Київської міської держадміністрації Олена Фіданян.

Ностальгічний пост вона опублікувала в Facebook.

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"Часи, коли: не було ковіда; ми не боялися пити воду з вуличних автоматів; ми користувалися багаторазовими склянками і їх не нищили вандали, і ми не купували воду для дому, а пили з крана", – згадує вона.

Також вона зазначила часи, коли копійки мали грошову вагу:

"Склянка води без сиропу коштувала 1 копійку, з сиропом – 3 копійки; проїзд в трамваї коштував 3 копійки, тролейбусі – 4 копійки, в автобусі і метро – 5 копійок; стакан чаю в шкільній їдальні – 2 копійки, томатний сік – 10 копійок, великий бублик з маком – 5 копійок; шкільний тоненький зошит – 3 копійки, щоденник – 14 копійок".

Що кажуть в Мережі

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Думки коментаторів під її постом розділилися. Одні згодні з чиновником, інші ж навпаки почали згадувати і погані моменти з минулого.

"А зимові чоботи за місячну зарплату інженера? А ще потрібно було за ними дві години в черзі постояти. За цим теж скучили? Можу навести величезний список за чим я не тужу, але буду боротися до кінця моїх днів, щоб воно ніколи не повернулося!", – пише Ірина Бучковськи.

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"Олена, якщо ви бажаєте повернутись до совка, то є в нас територія для тих, хто теж полюбляє. ДНР та ЛНР будуть раді вас зустріти", – написав Андрій Кузьменко.

"Окремо хочу подякувати радянській школі за парту не по розміру, через що я понівечів собі зір та спину.

І за стоматологів, які наїзжали в школу "з району", щоб знищити мої зуби", – згадує Олександр Ерощев.

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