Програма "Свобода слова Савіка Шустера" не вийде в ефір

У Києві чути стрілянину / Колаж "Сьогодні"
Програма "Свобода слова Савіка Шустера" сьогодні, 25 лютого, не вийде в ефір через численні ракетні удари, які виробляють російські війська у Києві.
Про це повідомляє telegram-канал України 24.
"Таке рішення було ухвалено з метою забезпечення безпеки редакції, гостей та телепрограми", – йдеться у повідомленні.
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