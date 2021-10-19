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Прогріє до +14! У Києві прогнозують теплу погоду 20 жовтня

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
19 жовтня, 16:30
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Вітер очікується південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с
Сонячна погода в Києві. Фото: колаж "Сьогодні"
Сонячна погода в Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 20 жовтня, в Києві очікується тепла і сонячна погода. У цей день опадів синоптики не прогнозують.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Погода в Києві на 20 жовтня

Температура повітря в Києві вночі опуститься до 1-3 градусів тепла, а вдень підніметься максимум до 12-14 градусів.

У Київській області вітер очікується південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по регіону вночі буде від 3 тепла до 2 морозу, а вдень 10-15 градусів тепла.

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Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла в Київ лише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві склала +13,6 градусів, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

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Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

Раніше ми писали:

  • якою буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
  • Україні потрібно готуватися до природних катастроф. Найближчими роками у країні змінюватиметься клімат.

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