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Прохолодно та похмуро: якою буде погода у суботу у Києві (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
20 листопада, 06:40
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Початок вікенду у столиці буде хмарним, дощовим та дуже вітряним
Опади очікуються у нічний час. Колаж "Сьогодні"
Опади очікуються у нічний час. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 20 листопада, у столиці буде хмарно, дощово та дуже вітряно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Деталі

Погода у Києві буде нестійкою, хмарною, вітряною, похмурою, дощовою та типовою, як для пізньої листопадової осені. А температура повітря потеплішає на кілька градусів порівняно з попередніми днями. Морозів ночами поки що чекати не варто.

Початок вікенду у столиці буде хмарним, дощовим та дуже вітряним. Згідно з прогнозом, опади очікуються в нічний час доби, а вранці злива послабшає і може закінчитися до обіду.

  • Температура – вдень +8..+10 градусів (відчуття +5), вночі +4..+6.
  • Вітер – зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.
  • Опади – ймовірність 55%.

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Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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