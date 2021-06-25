Прохолодний душ та басейни. Як у Київському зоопарку борються зі спекою (відео)

Для тварин обладнали розпилювачі з водою – тепер вони можуть освіжитись чи просто попити водички та втамувати спрагу

Мешканці Київського зоопарку плавають у водоймах / Фото: коллаж "Сегодня"

У Київ прийшло спекотне літо. Воно не лише порадовало киян, а і спантеличило спекотною погодою. Проте у Київському зоопарку зробили все можливе, щоб тваринам було комфортно.

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Про це повідомляє прес-служба.

"Літня спека не лякає мешканців Київзоо, адже вони завжди можуть поплавати у басейні чи насолодитись прохолодним душем", - йдеться у повідомленні.

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На відео слон купається під прохолодним душем, а бегемот, ведмідь та тигр плавають у водоймах.

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Крім того, у літніх вольєрах для тварин обладнали розпилювачі з водою. Мешканці зоопарку можуть освіжитись чи просто попити водички та втамувати спрагу.

Раніше ми повідомляли, що у Київському зоопарку з приходом літа почався справжній бебі-бум. Співробітники тільки і встигають приймати пологи у тварин.

Нагадаємо, що за китайським календарем в 2021-му на зміну білому Пацюкові прийшов спокійний і розмірений білий металевий Бик. Сайт "Сегодня" відправився в Київський зоопарк, щоб подивитися на живих символів року, дізнатися їхні звички. Там проживає аж чотири різних бика! У кожного є свої історія, характер, ім'я та сім'я. Знайомимося!

Також, в Київському зоопарку з'явилася незвичайна фотозона у вигляді прірви в джунглях.Для посилення ефекту біля малюнка розмітили скульптуру гігантського слона з покришок.