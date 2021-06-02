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Київська прокуратура повідомила про підозру копу за перешкоджання роботі журналіста

2 червня, 14:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Коп вибив з рук репортера телефон, а стабілізатор, на якому він був закріплений, переламав навпіл

Поліцейський силою виштовхав журналіста з мітингу, а також поламав його техніку. Йому повідомили про підозру.

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Як пише пресслужба Прокуратури Києва, правоохоронець порушив закон і буде нести відповідальність.

Події відбулися ще 20 квітня 2020 року під час мітингу представників малого та середнього бізнесу біля будівлі Кабміну на вулиці Грушевського.

"Журналіст ГО "Громадське телебачення" висвітлював вказаний мітинг, здійснюючи пряму трансляцію з мобільного телефону навпроти будівлі Кабінету міністрів України у парку "Міський сад", – пишуть в повідомленні.

Коп, перебуваючи на чергуванні, не представившись і не роз'яснюючи своїх вимог, наказав журналісту покинути парк.

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"Після цього, в порушення вимог Закону України "Про Національну поліцію", без попередження про застосування фізичної сили та надання часу для виконання своїх вимог, схопив останнього за рукав та насильно, усупереч волі виштовхав на тротуар парку", – додають в прокуратурі.

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Крім цього, вибив з його рук мобільний телефон, а стабілізатор, на якому він був закріплений, переламав навпіл.

Слідство триває.

Раніше ми писали, що в Мінську затримали журналіста за біло-червоний шарф в авто.

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Нагадаємо, в Мінську 17-річний фігурант кримінальної справи про участь в "масових заворушеннях" Дмитро Стаховський, який був сиротою і жив у гуртожитку, покінчив життя самогубством.

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