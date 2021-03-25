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Чи врятують будинок Вертипороха на Подолі: прокуратура взялася за відому "заброшку"

25 березня, 12:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Будинок знаходиться на розі вулиць Межигірської і Щекавицької

Прокуратура вимагає від власника пам'ятки "будинок Вертипорох" привести об'єкт культурної спадщини в належний стан.

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Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва в Facebook.

Так, будинок чернігівського купця Вертипорох знаходиться на розі вулиць Межигірської і Щекавицької у Києві. Будівлю занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, як пам'ятка архітектури місцевого значення.

Прокуратура звернулася до адмінсуду з позовом до власника будинку з вимогою проведення протиаварійних і невідкладних консерваційних робіт.

"Комерційною структурою, яка є власником пам’ятки, попри встановлені чинним законодавством обов’язки, охоронний договір щодо пам’ятки культурної спадщини тривалий час не укладається, заходи щодо її збереження не вживаються, будівля не використовується, перебуває в аварійному, майже зруйнованому стані", – йдеться в повідомленні прокуратури.

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Відзначимо, триповерховий цегляний, оформлений в стилі неоренесанс, будинок побудований в кінці 19 століття. Споруда – характерний зразок прибуткового будинку оригінального архітектурного рішення.

Читайте докладніше в статті: Прогулянка по Межигірській: розгніваний Посейдон, місце, де виступав Лист, і руїни будинку купця Вертипорох

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Київ суд дім КМДА прокуратура пам'ятник архітектури

Джерело: Сьогодні

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