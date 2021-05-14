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Потоп на Пушкінській зруйнував стіну медуніверситету та знищив історії хвороб пацієнтів (фото, відео)

14 травня, 14:41

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У медустанові лікували хворих на цукровий діабет киян – ноутбук з усією інформацією про їх лікування залило окропом

/ Фото: Игорь Серов, Сьогодні

У Києві на вулиці Пушкінській прорвало трубу з гарячою водою - аварія не тільки залишила без водопостачання чотири будинки, а ще й паралізувала роботу кафедри ендокринології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Окріп з мулом залив ноутбук завідувача кафедри, з історіями хвороб пацієнтів. Відзначимо, що в медустанові лікували киян-діабетиків, вся інформація про їх лікування – знищена.

У медзакладі розповіли "Сегодня", що всередині будівлі потоп зруйнував стіну денного стаціонару. На кадрах з місця видно, що мул залив підлогу. А судячи з вигляду закладу, зруйновані кабінети доведеться ремонтувати.

Відео: Сьогодні

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/ Фото: Игорь Серов, Сьогодні

Крім того, в будівлі університету пропало ще й світло, медики не можуть продовжити діагностику і лікування.

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А тим часом комунальники вирішили мити вулицю від мулу, який з'явився після потопу.

/ Фото: Игорь Серов, Сьогодні

Відео: Сьогодні
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Раніше ми писали, що в Києві фура провалилася під асфальт на проспекті Перемоги через прорив труби.

Нагадаємо, раніше в Києві під час перемикання насосних агрегатів на Деснянській водопровідній станції виникла аварійна ситуація . Тому було знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів.

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