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Пройшов рік. Чим обернулася операція в Україні по пересадці кісткового мозку від нерідного донора

2 квітня, 19:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Рік тому 19-річний хлопець з Німеччини став донором для маленького Назара

Маленькому Назару першому в Україні зробили пересадку кісткового мозку від нерідного донора.

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Про це повідомляє "Охматдит" в Facebook.

Вчора в стінах лікарні 2-річний джентльмен в краватці і жилеті отримав торт і кульки, носився по коридорах лікарні і багато сміявся. Свято маленького Назарчика – ще й свято всіх лікарів і активістів, видатний день для всієї країни.

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"Рік тому 19-річний хлопець з Німеччини став донором для Назара. У розпал локдаунів попри закриті кордони цінний вантаж довезли в Україну. Всупереч всім обставинам перша успішна трансплантація неродинного донора відбулася. За рік в Україні провели вже 6 трансплантацій від неродинних донорів", – йдеться в повідомленні.

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Тоді за послуги отримання клітин оплатили двоє благодійників: Артем Дубнов та Оксана Дмитрієва. Тепер це відбувається за рахунок держави.

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Відзначимо, в Україні в таких операціях щорічно потребують 100-150 дітей.

Раніше ми писали, які операції з трансплантації роблять українські лікарі.

Дивіться – 5 фактів про новий локдауне, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці:

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Київ трансплантація Украина кістковий мозок Охматдет

Джерело: Сьогодні

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