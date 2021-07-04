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Просто йому так захотілося: на Подолі сталася масова бійка (відео)

4 липня 2021 10:40

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На відео з Контрактової площі видно, що одного з учасників бійки жорстоко побили

На Контрактовій площі побилася компанія / Фото: колаж "Сьогодні"

На Контрактовій площі побилася компанія / Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 4 липня, в Києві сталася масова бійка на Контрактовій площі.

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Про це повідомляє "Х**вий Київ".

На відео з місця видно, що в бійці взяли участь близько десятка людей. На ньому молоді люди б'ють один одного. У якийсь момент один з учасників бійки впав і був побитий, він отримав травми.

У коментарях під відео один з чоловіків розповів, що бійка почалася через те, що на нього без причин напав невідомий, тому що "просто йому так захотілося".

Фото: скріншот
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Фото: скріншот

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Коментатори відзначають, що поліції на місці не було. Судячи з ролика, складно визначити сторони конфлікту.

Раніше ми повідомляли, що в Києві дівчата-підлітки влаштували бійку посеред площі. Билися, поки їхні товариші байдуже спостерігали. Деталі розповість Анна Безугла. Вона з'ясовувала – чому саме зараз маємо сплеск такої підліткової жорстокості.

Нагадаємо, що в Києві сталася масова бійка зі стріляниною, є поранений. Інцидент стався на вулиці Ревуцького в одному з нічних закладів. Охоронець отримав поранення і його терміново забрала швидка.

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