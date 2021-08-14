Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Протест "Нацкорпусу" в Києві. На Банкову несуть шини (відео)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
14 серпня, 14:04
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колона мітингувальників піднімається з Майдану Незалежності до Офісу президента, де запланована акція
До ОПУ, по Алеї Героїв Небесної сотні і вулиці Інститутській, піднімається натовп людей / Фото: колаж "Сьогодні"
До ОПУ, по Алеї Героїв Небесної сотні і вулиці Інститутській, піднімається натовп людей / Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 14 серпня, біля Офісу президента запланована акція протесту "Нацкорпусу" – туди вже щосили несуть шини.

Реклама

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Незважаючи на те, що правоохоронці вже виставили по два кордони поліцейських і нацгвардійців на вулиці Шовковичній, "Нацкорпус" не планує змінювати свої плани.

Судячи з відео, з Майдану Незалежності до ОПУ, по Алеї Героїв Небесної сотні і вулиці Інститутській піднімається натовп людей. Вони йдуть на акцію протесту на Банкову, у деяких в руках гумові шини.

Реклама

Читайте також:

Що сталося?

5 серпня Служба безпеки в Харківській області викрила діяльність потужного злочинного угруповання. Під час спецоперації було затримано майже 50 осіб, вилучено зброю та боєприпаси. Як виявилося – облаву спецназ влаштував на представників "Нацкорпусу".

У спецслужбі заявили, що затримані займалися рекетом бізнесменів, зокрема в сфері ритуальних послуг. Обсяг їх "прибутку" становив понад 1 млн грн щомісяця. Більш того, злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міськради.

Один із затриманих при спецоперації СБУ по затриманню злочинного угруповання в Харківській області, представник "Нацкорпусу" Сергій Величко (позивний "Чилі") є автором відомої кричалки харківських ультрас "Путін – х**ло".

Реклама

Раніше ми писали, що:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Більше новин
Україна
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
погода
валюта
Київ
опитування
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти