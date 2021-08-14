Протест "Нацкорпусу" в Києві. На Банкову несуть шини (відео)

Колона мітингувальників піднімається з Майдану Незалежності до Офісу президента, де запланована акція

До ОПУ, по Алеї Героїв Небесної сотні і вулиці Інститутській, піднімається натовп людей / Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 14 серпня, біля Офісу президента запланована акція протесту "Нацкорпусу" – туди вже щосили несуть шини.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Незважаючи на те, що правоохоронці вже виставили по два кордони поліцейських і нацгвардійців на вулиці Шовковичній, "Нацкорпус" не планує змінювати свої плани.

Судячи з відео, з Майдану Незалежності до ОПУ, по Алеї Героїв Небесної сотні і вулиці Інститутській піднімається натовп людей. Вони йдуть на акцію протесту на Банкову, у деяких в руках гумові шини.

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Що сталося?

5 серпня Служба безпеки в Харківській області викрила діяльність потужного злочинного угруповання. Під час спецоперації було затримано майже 50 осіб, вилучено зброю та боєприпаси. Як виявилося – облаву спецназ влаштував на представників "Нацкорпусу".

У спецслужбі заявили, що затримані займалися рекетом бізнесменів, зокрема в сфері ритуальних послуг. Обсяг їх "прибутку" становив понад 1 млн грн щомісяця. Більш того, злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міськради.

Один із затриманих при спецоперації СБУ по затриманню злочинного угруповання в Харківській області, представник "Нацкорпусу" Сергій Величко (позивний "Чилі") є автором відомої кричалки харківських ультрас "Путін – х**ло".

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