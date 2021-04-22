Провокував патрульних: у Києві чоловік за один день скоїв дві ДТП і отримав штраф

Вночі 22 квітня в Києві сталося сплановане ДТП – водій Fiat демонстративно порушував ПДР на очах у патрульних, щоб вони почали погоню.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Небезпечні маневри водій почав в центрі Києва, на вулиці Хрещатик. Звідти Fiat гнав зі швидкістю до 100 км/год до Либідської площі. Там легковик виїхав на зустрічну смугу і протаранила автомобіль Volkswagen, водій якого спокійно їхав у своїх справах і нічого не порушував.
Патрульні затримали порушника через 100 метрів від місця аварії.
Пізніше з'ясувалося, що водій Fiat вранці потрапив в ДТП, після якої у нього забрали водійське посвідчення. А пізніше – отримав штраф за проїзд на червоне світло світлофора. Він заявив, що його життя "пішло під укіс" і краще розбитися на дорозі.
Раніше ми писали, що в центрі Харкова на вулиці Сумській сталося ще одне жахливе ДТП – 23-річна водій кабріолета збила групу пішоходів на тротуарі.
Також нагадаємо, в Одесі зіткнулися три автомобілі.
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