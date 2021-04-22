Провокував патрульних: у Києві чоловік за один день скоїв дві ДТП і отримав штраф

В результаті першої аварії у водія забрали водійське посвідчення, але це його лише розлютило і він почав демонстративно здійснювати порушення

Вночі 22 квітня в Києві сталося сплановане ДТП – водій Fiat демонстративно порушував ПДР на очах у патрульних, щоб вони почали погоню.

Реклама

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Небезпечні маневри водій почав в центрі Києва, на вулиці Хрещатик. Звідти Fiat гнав зі швидкістю до 100 км/год до Либідської площі. Там легковик виїхав на зустрічну смугу і протаранила автомобіль Volkswagen, водій якого спокійно їхав у своїх справах і нічого не порушував.

Реклама

Патрульні затримали порушника через 100 метрів від місця аварії.

Пізніше з'ясувалося, що водій Fiat вранці потрапив в ДТП, після якої у нього забрали водійське посвідчення. А пізніше – отримав штраф за проїзд на червоне світло світлофора. Він заявив, що його життя "пішло під укіс" і краще розбитися на дорозі.

Реклама

Раніше ми писали, що в центрі Харкова на вулиці Сумській сталося ще одне жахливе ДТП – 23-річна водій кабріолета збила групу пішоходів на тротуарі.

Також нагадаємо, в Одесі зіткнулися три автомобілі.

А ви в курсі, що в Україні вже діють нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів? А ось влогер-пенсіонер Дід Панч в курсі. Чому водії та пішоходи дратують друг одного, і хто з них має рацію? Дивіться новий випуск ютуб-шоу пенсіонера-влогера.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама