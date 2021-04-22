Русский
$ 28,06
33,7
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Провокував патрульних: у Києві чоловік за один день скоїв дві ДТП і отримав штраф

22 квітня, 12:51

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

В результаті першої аварії у водія забрали водійське посвідчення, але це його лише розлютило і він почав демонстративно здійснювати порушення

Вночі 22 квітня в Києві сталося сплановане ДТП – водій Fiat демонстративно порушував ПДР на очах у патрульних, щоб вони почали погоню.

Реклама

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Небезпечні маневри водій почав в центрі Києва, на вулиці Хрещатик. Звідти Fiat гнав зі швидкістю до 100 км/год до Либідської площі. Там легковик виїхав на зустрічну смугу і протаранила автомобіль Volkswagen, водій якого спокійно їхав у своїх справах і нічого не порушував.

Реклама

Патрульні затримали порушника через 100 метрів від місця аварії.

В тренді
"Я думаю, що він нормальний тип": у Києві побили Майкла Щура (відео)

Пізніше з'ясувалося, що водій Fiat вранці потрапив в ДТП, після якої у нього забрали водійське посвідчення. А пізніше – отримав штраф за проїзд на червоне світло світлофора. Він заявив, що його життя "пішло під укіс" і краще розбитися на дорозі.

Реклама

Раніше ми писали, що в центрі Харкова на вулиці Сумській сталося ще одне жахливе ДТП – 23-річна водій кабріолета збила групу пішоходів на тротуарі.

Також нагадаємо, в Одесі зіткнулися три автомобілі.

А ви в курсі, що в Україні вже діють нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів? А ось влогер-пенсіонер Дід Панч в курсі. Чому водії та пішоходи дратують друг одного, і хто з них має рацію? Дивіться новий випуск ютуб-шоу пенсіонера-влогера.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ аварія ДТП
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Київській області знайшли зниклу дворічну дитину: подробиці (фото)
У Київській області знайшли зниклу дворічну дитину: подробиці (фото)Інші новини
Вимагав гроші за авто: в Києві на хабарі затримали працівника поліції (фото)
Вимагав гроші за авто: в Києві на хабарі затримали працівника поліції (фото)Інші новини
У Києві перестали записувати в дитячі садки
У Києві перестали записувати в дитячі садкиІнші новини
У Києві від ковід померла жінка, яку лікарі відмовлялися перевести в реанімацію
У Києві від ковід померла жінка, яку лікарі відмовлялися перевести в реанімаціюІнші новини
МОЗ підтвердило, що в
МОЗ підтвердило, що в "АТБ" дотримано всіх заходів епідеміологічної безпекиІнші новини
Просто вау: в аеропорту
Просто вау: в аеропорту "Бориспіль" з'явиться нова автостанція (фото)Інші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти