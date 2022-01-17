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Пройдуть місяці! Коли на Центральному вокзалі Києва встановлять новий ескалатор

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17 січня, 19:20
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Ремонт обіцяють почати через кілька днів, коли остаточно закінчаться свята
Новий эскалатор встановлять до квітня.
Новий эскалатор встановлять до квітня. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві на Центральному залізничному вокзалі встановлюють новий ескалатор після того, як попередній зламався на початку січня.

Про це повідомили у пресцентрі Укрзалізниці.

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Ремонт відбувається в період спаду навантаження після свят. Кстановлення двох нових ескалаторів Heavy Duty.

Зможе зупинятися, якщо не буде пасажирів

У нового ескалатора буде низка важливих особливостей:

  • повністю пристосований до навантаження у відповідності з трафіком головного вокзалу;
  • зможе транспортувати до 11 тисяч пасажирів на добу (у старого ескалатора цей показник 7,3 тисяч пасажирів);
  • матиме регулятор швидкості, сенсор для зупинки сходового полотна за відсутності пасажирів та пристрої для знезараження поручнів.

Скільки триватиме установка

Пасажири, зверніть увагу, що з 21 січня по 6 квітня.

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Встановлення ескалатора продовжуватиметься з 21 січня по 6 квітня. У цей час пасажири зможуть користуватися безкоштовними послугами з доставки багажу.

Кнопки для їх виклику будуть розташовані біля сходів, що ведуть з вестибюля Центрального вокзалу до наземного переходу до Південного вокзалу та у зворотному напрямку.

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