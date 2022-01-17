Пройдуть місяці! Коли на Центральному вокзалі Києва встановлять новий ескалатор

Ремонт обіцяють почати через кілька днів, коли остаточно закінчаться свята

Новий эскалатор встановлять до квітня. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві на Центральному залізничному вокзалі встановлюють новий ескалатор після того, як попередній зламався на початку січня.

Про це повідомили у пресцентрі Укрзалізниці.

Реклама

Ремонт відбувається в період спаду навантаження після свят. Кстановлення двох нових ескалаторів Heavy Duty.

Зможе зупинятися, якщо не буде пасажирів

У нового ескалатора буде низка важливих особливостей:

повністю пристосований до навантаження у відповідності з трафіком головного вокзалу;

зможе транспортувати до 11 тисяч пасажирів на добу (у старого ескалатора цей показник 7,3 тисяч пасажирів);

матиме регулятор швидкості, сенсор для зупинки сходового полотна за відсутності пасажирів та пристрої для знезараження поручнів.

Скільки триватиме установка

Пасажири, зверніть увагу, що з 21 січня по 6 квітня.

Реклама

Встановлення ескалатора продовжуватиметься з 21 січня по 6 квітня. У цей час пасажири зможуть користуватися безкоштовними послугами з доставки багажу.

Кнопки для їх виклику будуть розташовані біля сходів, що ведуть з вестибюля Центрального вокзалу до наземного переходу до Південного вокзалу та у зворотному напрямку.

Раніше ми писали: